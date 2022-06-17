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再戰20年？IE退役日本企業一團亂 網驚爆「很多公司還在用XP」

聯合新聞網／ 綜合報導
儘管微軟決定中止支援IE，但仍有日本企業堅持繼續使用。 路透資料照
儘管微軟決定中止支援IE，但仍有日本企業堅持繼續使用。 路透資料照

微軟正式停止支援IE瀏覽器，許多至今仍在使用IE的企業首當其衝，特別是在日本，有高達49％的公司仍在使用IE瀏覽器，因此在微軟這項政策發佈之後，也受到了顯著的影響。

根據日本媒體「ライブドアニュース編集部」報導，IE自從1995年問世以來，就是許多企業優先採用的瀏覽器。雖然微軟很早就宣布會中止IE，但還是有很多企業沒能即時更新，也提高了電腦中毒及資安風險。

不少twitter網友就表示「現在從IE換成Edge的作業一團混亂，一大堆系統要改」、「要把工作資料從IE轉換到Edge超麻煩。雖然說是時代的演變，不過IE果然還是很偉大」、「所有東西都要從IE轉移到其他伺服器，這下子忙翻了」。

更有網友表示「雖然這是我的揣測，不過我猜IE中止服務20年後，還是會有仍在使用IE的公司。就像現在還有不少業者還在用XP一樣」、「雖然IE中止服務了，不過我公司的東西只有IE才能使用喔」、「即使早就預告會中止了，不過我公司好像打算未來五年還是繼續用IE的樣子。脫離XP其實也才去年的事情而已」。

日本 瀏覽器 微軟 Edge

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