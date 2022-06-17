Sony跨足電動車產業 與本田合資成立Sony Honda Mobility
今年三月宣布合資成立公司消息後，Sony與本田稍早確認，雙方合資獨立公司將以Sony Honda Mobility作為正式名稱，預計在今年內完成成立，並且將在2025年投入電動車銷售，以及移動相關服務運作。
Sony Honda Mobility將由Sony與本田各持一半股權，並且由本田常務執行董事水野泰秀擔任Sony Honda Mobility代表董事，以及董事暨執行長，而Sony執行副總裁川西泉則將同樣擔任Sony Honda Mobility代表董事，同時也將擔任總裁暨營運長。
而Sony Honda Mobility將如先前說明，分別由本田提供車輛相關開發、生產，以及後續銷售與客戶服務資源，並且由Sony提供電子技術、通訊、網路，以及娛樂相關技術整合。
如同Qualcomm、NVIDIA認為目前市場投入的智慧車輛設計，如同打造一款智慧型手機一樣，可以透過模組化形式讓車輛各部位強化發展，其中包含自動駕駛、車載平台，或是安全防護機制等設計，Sony方面也計畫將車輛平台以智慧型手機形式看待，並且藉由5G連網、人工智慧，以及Sony旗下影音、感測元件相關技術，讓車輛可以變得更具智慧，同時也能變成結合移動功能的訊息、娛樂使用平台。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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