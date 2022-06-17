觀點／CarPlay為何仍須綁定iPhone使用？車用作業系統未來怎麼走？

蘋果在上週的WWDC 2022期間，公布即將在今年秋季之後釋出的新版CarPlay功能，其中不僅支援新款車輛採用多螢幕的輸出顯示模式，同時也能與車輛更多資訊連動，例如即時顯示電動車殘餘電量，或是數位儀表上的車速、里程等內容。而在進一步了解中，蘋果依然會維持與iPhone連動使用CarPlay的設計，目前並未考慮像Google打造可在車輛上獨立運作的Android Auto使用模式。

維持透過iPhone連接，主要是考量隱私安全與使用便利性

從目前蘋果在CarPlay服務的設計理念，依然維持以iPhone與車載系統連接方式，藉此啟用CarPlay服務的使用模式，主因還是考量隱私保護問題。

例如，將使用者所有隱私內容都保留在iPhone內，當透過有線或無線方式與車載系統連接後，即可像是透過數位鑰匙啟動車輛上的CarPlay服務介面，而當使用者將iPhone與車載系統斷開連接時，所有資料內容都不會留在車輛上。

而在這樣的設計裡，使用者也不用擔心在不同平台上登入個人帳號，是否會有隱私外洩問題。另一方面，若車輛同時會由不同人使用的話，透過各自的iPhone與車載系統連接，即可快速載入個人偏好設定，無須重新調整。

此外，隨著iPhone機種與iOS作業系統版本更新持續更新，使用者也能持續獲得新版CarPlay服務功能，無須另外等待車載系統升級即可使用。

透過iPhone連接是否會有斷線，進而影響行車安全的風險？

至於完全必須配合iPhone連接使用，加上接下來即將推出的新版CarPlay介面更可串接車輛數位儀表內容，藉此顯示車速、里程、殘餘油量或電量等行車資訊，是否會造成行車過程發生危險情況？

以目前設計來看，CarPlay雖然必須搭配iPhone連接使用，但並非所有運算都是透過iPhone進行，部分運算還是會在車載系統上完成，因此即便iPhone與車載系統之間有線或無線連接斷開，車載系統傳送到儀表板上的資訊依然會維持顯示，並且會迅速切換回原本車載系統顯示內容，藉此確保行車安全。

就算CarPlay操作介面突然無法使用，至少使用者還是可以使用原本車載系統功能，不影響實際車輛操駕。

新版CarPlay更新哪些細節？

從蘋果在WWDC 2022期間公布內容，新版CarPlay功能加入支援更多螢幕輸出顯示，甚至也能對應數位儀表顯示，藉此接替原本車輛數位儀表顯示內容，讓使用者能自訂顯示外觀，例如透過全數位形式呈現行車資訊，或是透過類比儀表形式呈現，甚至可以調整數位儀表顏色等細節，另外也能直接將地圖導航內容移到駕駛前方儀表顯示。

其他方面，新版CarPlay介面除了可對應更多螢幕輸出，更可接入更多車輛資訊，例如針對電動車增加殘餘電量、導航至鄰近充電站等功能，而傳統燃油車也能顯示殘餘油量等內容，另外也能顯示車內空調系統運作狀況，或是配合新版iOS 15以上版本使用各類小工具 (Widget)等。

不過，目前越來越多車款搭載的自動駕駛輔助系統等車輛運作功能，暫時還沒有與CarPlay功能串接的規劃，但未來預期也會依照需求加入。

而此次新版更新，則是讓CarPlay功能更方便使用，同時也能更直覺檢視車輛必要資訊，或是讓使用者更容易使用各類車輛應用服務，並且能更快透過Siri數位語音助理服務，藉由聲控方式操作車輛功能，甚至可以更容易透過Siri閱讀、回覆簡訊內容。

CarPlay未來的發展方向？

從發展層面來看，CarPlay服務將會成為蘋果未來重點發展項目，讓車輛可以成為全新服務發展平台，例如有開發者打造的CarPlay應用服務，可讓使用者更快找到鄰近販賣甜甜圈的店面，並且能在選定店家後，直接啟動車輛導航功能前往，或是方便讓使用者更快找到鄰近加油站、充電站或停車場，讓使用者能在駕車旅程安排行進路線。

雖然目前尚未加入連接自動駕駛輔助系統等功能，但預期未來蘋果也會在新版CarPlay加入此類應用，甚至也會擴大整合串接蘋果旗下應用服務，讓使用者能配合CarPlay功能更方便操作車輛，而不少市場看法自然也猜測目前蘋果打造的CarPlay功能，將是為了日後準備推出的車輛產品作準備。

至於此次在WWDC 2022期間公布數據顯示，98%美國境內車款均搭載CarPlay功能，甚至有79%比例消費者考慮購買搭載CarPlay功能的車款，而此次預覽的新版CarPlay功能則將由Land Rover、賓士、保時捷、NISSAN、福特、林肯、奧迪、Jaguar、Acura、Volvo、Honda、雷諾、Infinity、Polestar等車廠加入合作，蘋果方面更透露實際上還有更多車廠加入合作，只是基於部分因素並未對外公布。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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