快訊

近親縱火奪8命 家庭衝突有3警訊 防對方內心小惡魔

美股熄火 道瓊重挫740點 多國央行升息加劇衰退疑慮

梅雨終於走了 吳德榮：天氣悶熱防中暑 午後雷陣雨

觀點／CarPlay為何仍須綁定iPhone使用？車用作業系統未來怎麼走？

聯合新聞網／ 楊又肇

蘋果在上週的WWDC 2022期間，公布即將在今年秋季之後釋出的新版CarPlay功能，其中不僅支援新款車輛採用多螢幕的輸出顯示模式，同時也能與車輛更多資訊連動，例如即時顯示電動車殘餘電量，或是數位儀表上的車速、里程等內容。而在進一步了解中，蘋果依然會維持與iPhone連動使用CarPlay的設計，目前並未考慮像Google打造可在車輛上獨立運作的Android Auto使用模式。

維持透過iPhone連接，主要是考量隱私安全與使用便利性

從目前蘋果在CarPlay服務的設計理念，依然維持以iPhone與車載系統連接方式，藉此啟用CarPlay服務的使用模式，主因還是考量隱私保護問題。

例如，將使用者所有隱私內容都保留在iPhone內，當透過有線或無線方式與車載系統連接後，即可像是透過數位鑰匙啟動車輛上的CarPlay服務介面，而當使用者將iPhone與車載系統斷開連接時，所有資料內容都不會留在車輛上。

而在這樣的設計裡，使用者也不用擔心在不同平台上登入個人帳號，是否會有隱私外洩問題。另一方面，若車輛同時會由不同人使用的話，透過各自的iPhone與車載系統連接，即可快速載入個人偏好設定，無須重新調整。

此外，隨著iPhone機種與iOS作業系統版本更新持續更新，使用者也能持續獲得新版CarPlay服務功能，無須另外等待車載系統升級即可使用。

透過iPhone連接是否會有斷線，進而影響行車安全的風險？

至於完全必須配合iPhone連接使用，加上接下來即將推出的新版CarPlay介面更可串接車輛數位儀表內容，藉此顯示車速、里程、殘餘油量或電量等行車資訊，是否會造成行車過程發生危險情況？

以目前設計來看，CarPlay雖然必須搭配iPhone連接使用，但並非所有運算都是透過iPhone進行，部分運算還是會在車載系統上完成，因此即便iPhone與車載系統之間有線或無線連接斷開，車載系統傳送到儀表板上的資訊依然會維持顯示，並且會迅速切換回原本車載系統顯示內容，藉此確保行車安全。

就算CarPlay操作介面突然無法使用，至少使用者還是可以使用原本車載系統功能，不影響實際車輛操駕。

新版CarPlay更新哪些細節？

從蘋果在WWDC 2022期間公布內容，新版CarPlay功能加入支援更多螢幕輸出顯示，甚至也能對應數位儀表顯示，藉此接替原本車輛數位儀表顯示內容，讓使用者能自訂顯示外觀，例如透過全數位形式呈現行車資訊，或是透過類比儀表形式呈現，甚至可以調整數位儀表顏色等細節，另外也能直接將地圖導航內容移到駕駛前方儀表顯示。

其他方面，新版CarPlay介面除了可對應更多螢幕輸出，更可接入更多車輛資訊，例如針對電動車增加殘餘電量、導航至鄰近充電站等功能，而傳統燃油車也能顯示殘餘油量等內容，另外也能顯示車內空調系統運作狀況，或是配合新版iOS 15以上版本使用各類小工具 (Widget)等。

不過，目前越來越多車款搭載的自動駕駛輔助系統等車輛運作功能，暫時還沒有與CarPlay功能串接的規劃，但未來預期也會依照需求加入。

而此次新版更新，則是讓CarPlay功能更方便使用，同時也能更直覺檢視車輛必要資訊，或是讓使用者更容易使用各類車輛應用服務，並且能更快透過Siri數位語音助理服務，藉由聲控方式操作車輛功能，甚至可以更容易透過Siri閱讀、回覆簡訊內容。

CarPlay未來的發展方向？

從發展層面來看，CarPlay服務將會成為蘋果未來重點發展項目，讓車輛可以成為全新服務發展平台，例如有開發者打造的CarPlay應用服務，可讓使用者更快找到鄰近販賣甜甜圈的店面，並且能在選定店家後，直接啟動車輛導航功能前往，或是方便讓使用者更快找到鄰近加油站、充電站或停車場，讓使用者能在駕車旅程安排行進路線。

雖然目前尚未加入連接自動駕駛輔助系統等功能，但預期未來蘋果也會在新版CarPlay加入此類應用，甚至也會擴大整合串接蘋果旗下應用服務，讓使用者能配合CarPlay功能更方便操作車輛，而不少市場看法自然也猜測目前蘋果打造的CarPlay功能，將是為了日後準備推出的車輛產品作準備。

至於此次在WWDC 2022期間公布數據顯示，98%美國境內車款均搭載CarPlay功能，甚至有79%比例消費者考慮購買搭載CarPlay功能的車款，而此次預覽的新版CarPlay功能則將由Land Rover、賓士、保時捷、NISSAN、福特、林肯、奧迪、Jaguar、Acura、Volvo、Honda、雷諾、Infinity、Polestar等車廠加入合作，蘋果方面更透露實際上還有更多車廠加入合作，只是基於部分因素並未對外公布。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Siri 加油站

延伸閱讀

實作／喊「芝麻開門」解鎖iPhone不是夢！恥度大開也要注意這些麻煩眉角

解鎖不需用手「讓Siri幫你！」 iPhone神秘功能大公開

WiFi是iPhone耗電元凶？ 網推1招最省電、遇2狀況才需關WiFi

5款iPhone被捨棄還不算慘 這款即使升級iOS 16也「什麼都沒有」

相關新聞

不敢輕易改變？日本恐成IE瀏覽器退場重災戶 近半數企業還在用

彭博社報導，科技巨擘微軟（Microsoft）15日停止支援IE瀏覽器（Internet Explorer），但今年3月...

好康報報！Photoshop開放網頁版免費 這國搶先測試...新功能看這

網頁版Photoshop將免費開放，預計成為Adobe接觸更多使用者並讓他們加入訂閱的管道。 現在Adobe在加拿大已經開始測試免費網頁版Photoshop，並且有些功能會放在付費專屬，希望讓更

Sony跨足電動車產業 與本田合資成立Sony Honda Mobility

今年三月宣布合資成立公司消息後，Sony與本田稍早確認，雙方合資獨立公司將以Sony Honda Mobility作為正式名稱，預計在今年內完成成立，並且將在2025年投入電動車銷售，以及移動相關服務運作。

蘋果將恢復直營店「夏令營課程」 免費學習創作電子漫畫書

在過去疫情影響情況趨緩之後，蘋果宣布過去以實體形式舉辦的夏令營課程，將在6月20日至8月31日期間於全球各地的Apple Store直營門市恢復舉辦，一樣以免費形式提供報名參加。

高通不用賠9.97億美元了？歐洲法院駁回歐盟裁定

Qualcomm過去在2018年被指控濫用LTE晶片技術取得市場主導優勢，甚至透過向蘋果支付數10億美元，藉此獲得iPhone、iPad機種大量訂單，進而遭歐盟委員會裁罰9.97億美元。不過，歐洲第二最高法院稍早推翻早先歐盟委員會裁定結果，使得Qualcomm將無須支付此筆罰金。

三星將Samsung Pay、Samsung Pass整合進新版Samsung Wallet服務

三星宣布推出新版Samsung Wallet電子錢包服務，將整合既有Samsung Pay，以及Samsung Pass服務內容，預計先在法國、德國、義大利、西班牙、英國與美國等地區推行。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。