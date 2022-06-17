三星將Samsung Pay、Samsung Pass整合進新版Samsung Wallet服務
三星宣布推出新版Samsung Wallet電子錢包服務，將整合既有Samsung Pay，以及Samsung Pass服務內容，預計先在法國、德國、義大利、西班牙、英國與美國等地區推行。
Samsung Wallet電子錢包服務同樣會以Samsung Knox安全平台保護隱私，並且以全加密方式保護Samsung Wallet服務內存放資料，同時透過安全元件避免他人存取。
功能方面，Samsung Wallet服務一樣可放入多張信用卡、會員卡，使用模式也與原本Samsung Pay相同，同時也能透過Samsung Pass服務存放使用者在不同網路服務使用帳號密碼，讓使用者能快速登入各類線上服務。
而Samsung Wallet也將加入數位資產管理功能，甚至可加入數位貨幣，或是使用特定國家推行的數位身分證、數位駕照，甚至也能將大韓航空的數位登機證存放進Samsung Wallet，方便登機時使用。
另外，Samsung Wallet也將整合三星物聯網平台SmartThings，可存放對應特定電子鎖的數位鑰匙，或是部分BMW、現代、Genesis車款的數位車鑰，讓使用者能直接透過手機開啟。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪ 【周報】LINE這種人會惱怒！元宇宙「這東西」會變超夯
▪ iPhone插進去會嚇醒！日清出「手機杯麵充電器」太逼真 鐵粉跪求開賣
▪ iOS 16「隱藏更新」可連Switch手把還能這樣玩 PS5、Xbox手把連線方式報你知
▪ 【開箱】Xiaomi Watch S1、S1 Active功能相同差在哪？價差1千多了這2大點
▪ 人妻秀尪DIY「快篩隨身碟」！吸2.3萬人大讚想買 還幫忙想優化方法
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言