三星將Samsung Pay、Samsung Pass整合進新版Samsung Wallet服務

三星宣布推出新版Samsung Wallet電子錢包服務，將整合既有Samsung Pay，以及Samsung Pass服務內容，預計先在法國、德國、義大利、西班牙、英國與美國等地區推行。

Samsung Wallet電子錢包服務同樣會以Samsung Knox安全平台保護隱私，並且以全加密方式保護Samsung Wallet服務內存放資料，同時透過安全元件避免他人存取。

功能方面，Samsung Wallet服務一樣可放入多張信用卡、會員卡，使用模式也與原本Samsung Pay相同，同時也能透過Samsung Pass服務存放使用者在不同網路服務使用帳號密碼，讓使用者能快速登入各類線上服務。

而Samsung Wallet也將加入數位資產管理功能，甚至可加入數位貨幣，或是使用特定國家推行的數位身分證、數位駕照，甚至也能將大韓航空的數位登機證存放進Samsung Wallet，方便登機時使用。

另外，Samsung Wallet也將整合三星物聯網平台SmartThings，可存放對應特定電子鎖的數位鑰匙，或是部分BMW、現代、Genesis車款的數位車鑰，讓使用者能直接透過手機開啟。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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