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高通不用賠9.97億美元了？歐洲法院駁回歐盟裁定

聯合新聞網／ 楊又肇

Qualcomm過去在2018年被指控濫用LTE晶片技術取得市場主導優勢，甚至透過向蘋果支付數10億美元，藉此獲得iPhone、iPad機種大量訂單，進而遭歐盟委員會裁罰9.97億美元。不過，歐洲第二最高法院稍早推翻早先歐盟委員會裁定結果，使得Qualcomm將無須支付此筆罰金。

依照歐洲第二最高法院說明，由於發現歐盟委員會先前的調查存在流程上的問題，其中包含未依照要求詳實紀錄第三方會議與電話會議內容，同時也指稱Qualcomm當時並非僅以LTE晶片技術取得市場主導優勢，而是在整個通用行動通訊系統 (UMTS)都會用到其技術。

另外，歐洲第二最高法院也表示，即便Qualcomm在2014年至2015年透過向蘋果支付費用，確保蘋果僅會在iPhone、iPad使用Qualcomm旗下產品，但在當時也沒有其他選擇，包含Intel、聯發科、三星提供解決方案都是在後續才被提出，意味除了Qualcomm，似乎也沒有其他替代選擇。

而對於歐洲第二最高法院所作裁定，歐盟委員會已經準備提出上訴，因此Qualcomm是否真的不需要支付罰金，或許還有變數。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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