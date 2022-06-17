蘋果將恢復直營店「夏令營課程」 免費學習創作電子漫畫書

在過去疫情影響情況趨緩之後，蘋果宣布過去以實體形式舉辦的夏令營課程，將在6月20日至8月31日期間於全球各地的Apple Store直營門市恢復舉辦，一樣以免費形式提供報名參加。

夏令營課程將在每週舉辦，並且讓兒童或家庭成員免費參與，將透過全新長達2小時的課程，讓參與者有機會自行創作關於保護和致敬地球的電子漫畫書。

其中，參與者將透過《藝術實驗室：與家人一同進行的漫畫書冒險》 (Art Lab: Comic Book Adventure with Your Family)的Apple Creative Pros夏令營活動，構思關於保護地球的故事，然後帶著iPad外出，在周遭環境中尋找靈感。參與者將使用iPad Pro拍照，利用Apple Pencil加入繪圖、對話框與貼圖，進而設計自己的英雄故事。

蘋果夏令營課程針對8至12歲兒童，並且在家長或監護人一同參與情況設計，課程將於直營門市或戶外舉行，讓參與者有機會向蘋果專家或彼此學習，而參與學員可以使用蘋果提供裝置參與課程。

除了店內課程外，蘋果夏令營也提供全新可下載的《Camp Field Guide》app，將可體驗20項透過iPad完成的居家創意活動，藉此向全球各地兒童及其家人傳授創意技巧，進而啟發創意靈感。

蘋果零售暨人力資深副總裁Deirdre O'Brien 表示：「我們十分期待看到學員和家人在 Apple 夏令營期間，透過我們團員的教學和彼此學習間，點燃想像力的火花。過去20年間，這個特別課程在我們世界各地的零售店提供相互交流和學習的空間；我們很高興能再次舉辦此類體驗。」

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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