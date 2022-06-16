中華電信借助NVIDIA GPU加速深度學習 讓中英雙語語音合成能更自然互動

如果曾撥打「123」致電中華電信24小時客服專線，應該都有體驗過全台首創聲音互動人工智慧(AI)客服，其藉由擬真的語音系統提供自助式客服，或是協助轉接專人客服，以解決進一步的需求。而這套系統背後採用的便是NVIDIA超大規模模型推論解決方案Triton推論伺服器，搭配旗下GPU加速深度學習系統，讓中華電信能以更高的效率完成語音模型訓練，進而建構高自然度的擬真語音互動體驗。

更擬真的客服專線，原本需要長時間訓練建立

中華電信研究院前瞻科技研究所所長汪世昌表示：「目前中華電信自行研發的中英雙語語音合成技術，歷年來已應用於多個領域，除了用在24小時客服專線，更應用在166、167天氣預報、視障輔助等相關應用，以及中華電信旗下i寶貝智慧音箱、AI語意雲、智慧廣播助理等服務，同時也用於健保署、消防署的語音服務系統。」

在還沒有導入AI技術時，中華電信就已著手投入擬真數位語音技術研究，從早期藉由語音拼接進行合成，以及後續透過語音參數方式進行合成，到現在已經可以利用深度學習等AI技術，透過足夠時間長度規模的聲音資料，以及相應的文字內容，訓練合成高度自然的語音模型，唯獨整個訓練流程仍須花費較長時間。

以目前深度神經網路(Deep Neural Network；DNN)技術推動的語音合成效果，已經可以實現逼近真人語調般的自然表現，但是藉由自我迴歸模型(Autoregressive Model)生成詮釋聲音語調特徵的梅爾頻譜(Mel-Spectrogram)，再透過人聲編碼器(Vocoder)合成語音內容的過程，往往需要處理大量資料數據，使得整體合成時間變得更長，因此與預期應用在實際服務上的流暢度表現將有所落差。

加上若要打造跨語言的語音系統，過去的作法是透過多種語音系統對應不同語言內容，但會導致不同語言內容以不同音色呈現，而造成使用體驗不一致，因此會透過同一人錄製多種語言的語音資料，藉此建立相同音調的語音系統。

不過，在此需求情況下，更代表需要花費更長時間進行訓練，才能順利建立出像是中華電信此次釋出的中英雙語語音合成模型，並順利應用在各類語音服務上。

而在採用NVIDIA旗下的技術資源後，中華電信將原本需要花費約7天才能完成訓練的語音模型，縮短至1天即可完成，不僅讓合成速度加快10倍，更讓訓練結果逼近真人語音，呈現更自然語調，大幅降低早期技術產生的明顯機器合成語感。

▲模型訓練時間縮短，合成速度加快

借助NVIDIA技術大幅縮短訓練時間

汪世昌表示，將數位合成的語音系統用於客服，太重的機器合成語感會嚴重影響使用者的互動意願，尤其目前越來越多服務仰賴語音互動，自然的語感表現更容易吸引使用者互動。

不過，要打造自然語感的合成語音表現，自然需要龐大的資料量進行深度訓練，以過往訓練模式須花費更長時間完成，但是藉由導入NVIDIA超大規模模型推論解決方案Triton推論伺服器，並搭配TensorRT深度學習推論平台，以及透過GPU加速的cuDNN 函式庫等資源，同時，藉由NVIDIA Elite合作夥伴豐康科技協助導入NVIDIA的硬體設備，包括NVIDIA DGX-1超級電腦、RTX A6000 GPU與多張NVIDIA T4 Tensor 核心 GPU等進行運算，即可讓原本需要花費多時才能完成的模型訓練，縮短至1天即可完成，更可在整個訓練過程中降低成本支出。

▲NVIDIA Triton推論伺服器架構

▲語音合成Triton推論工作流程

如此一來，即便語音模型需要重新訓練，或是加入不同參數等，都能在更短的時間內完成，藉此讓合成語音系統能更符合實際應用需求、同時也更自然，甚至反應速度更快。

擬真語調只是初期應用，未來計畫創造可聊天互動的AI對話系統

不僅侷限在中、英兩種語言，汪世昌進一步說明目前還有台語與客語，未來也會因應市場需求加入更多語言，以及語意理解與上下文銜接，讓數位語音系統可以結合AI對話助理，藉此實現更廣泛的代理服務應用模式，例如從當前的電話客服系統，進一步衍生能夠依照致電者需求自然應答的語音互動模式，讓餐廳等商家可以在無須增加人手的情況下，即可透過語音系統接下更多訂單或處理更多訂位需求。

▲機器人客服情境

汪世昌認為，由AI對話助理提供大量資料彙整分析的知識問答服務，可將傳統客服人力應用在需要更準確解決問題的情況，例如直接由AI對話助理協助回答哪些方案適合消費者當前的使用需求，而在此基礎下可以直接提供精準的漫遊方案選購建議，而其他人員則可聚焦在技術問題處理，或是較複雜的客訴情況。

為了建立更有智慧的AI對話助理，需要更龐大的資料與知識問答進行訓練，並且透過更強的算力縮短整體訓練時間，因此未來中華電信也會持續與NVIDIA合作，並藉其解決方案創造更符合自然語調、精準正確的語音互動體驗。

免費開放中英雙語語音合成模型及語料庫，希望推動更多台灣在地化智慧語音發展

而此次對外免費開放的中英雙語語料庫，計畫於Q3前發布在NVIDIA DeepLearningExample 開源平台，主要是由一名女性專業錄音員錄製總長達4.5小時、總計2740段中英雙語內容，內容更以科技產品相關語句為主，成為亞洲地區第一個免費開放使用的中英雙語語料庫，藉此讓更多業者能夠打造符合台灣人使用的語音系統，同時推動更多以語音為互動的AI應用發展。

汪世昌進一步表示，主要考量目前市面上適合中英雙語使用的語言模型資料稀少，同時取得成本較高、取得管道也相對複雜，因此希望透過此次釋出的開放中英雙語語音合成模型及語料庫，催化台灣產學研界打造更好的語音合成應用，未來也期待能透過更多「廣結盟」合作，強化本土技術應用發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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