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爭取更多資金 Softbank最終可能讓Arm個別在美國、英國掛牌上市

聯合新聞網／ 楊又肇

相關消息透露，Softbank最終可能選擇讓Arm個別在美國英國掛牌上市，藉此爭取更多資金。

在此之前，Softbank原定以在美國那斯達克證券交易所掛牌上市為主，而英國政府則是積極拉攏Softbank在倫敦證券交易所掛牌上市，希望藉此結合英國在地產業發展，同時也能帶動當地科技產業發展。

而依照彭博新聞報導指稱，現在Softbank有意在美國及英國個別掛牌上市，雖然可能在美國會對外銷售更多股份，僅保留部分股份於英國銷售，但顯然能在爭取更多資金，以及與英國政府合作之間取得較好平衡，同時也能確保Arm在英國上市所帶來好處。

目前Softbank希望能透過Arm爭取至少達600億美元的市場估值，主要反應NVIDIA先前原訂以400億美元收購Arm，後續則因NVIDIA股票市值增長，使得實際收購金額相對增加至660億美元，而在2016年宣布收購Arm時所花費金額為320億美元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

英國 美國 倫敦

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