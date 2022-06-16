LG推2022年款gram系列筆電 軍規防護免怕摔壞、也有Intel Evo認證

LG 6月15日於台灣推出新款gram系列筆電，其中同樣維持過往輕量化機身與美國軍規防護MIL-STD-810G設計，並且符合Intel Evo設計認證特性，此次主要換上Intel第12代Core系列處理器，同時採用更低耗電設計的LPDDR5記憶體。

而相較過往可擴充記憶體的設計，在新款gram系列筆電則是不再沿用，但使用者依然可以選擇擴充PCIe Gen 4 M.2 SSD儲存容量，藉此對應更大儲存容量需求。

外觀部分，新款gram系列筆電依然區分14吋、15吋、16吋與17吋規格，其中14吋機種重量低於1公斤，17吋規格重量也低於1.5公斤，而機身配色則區分曜石黑、冰雪白與沉靜灰三款配色，另外在14吋機種更區分支援螢幕觸控的2 in 1及一般筆電形式設計，同時所有機種均符合Intel Evo設計認證。

硬體規格方面，此次更新機種均搭載Intel第12代Core系列處理器，支援Thinderbolt 4連接埠、具備micro SD記憶卡插槽等設計，其中14吋機種對應1920 x 1200解析度的IPS顯示面板，對應72Wh電池規格，15吋機種則對應Full HD解析度，電池規格為80Wh。

而16吋版本與17吋版本則區分一般版本與額外搭載獨立顯示卡版本，兩者均採2560 x 1600解析度的IPS顯示面板，對應80Wh電池規格，搭載NVIDIA GeForce RTX 2050獨立顯示卡版本則採90Wh電池規格，但此次在台灣上市機種並未包含搭載獨立顯示卡版本。

建議售價方面，新款gram系列筆電將以新台幣43900元起跳價格銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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