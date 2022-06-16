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避免被歐盟巨額罰款 Google可能允YouTube接入第三方廣告平台

聯合新聞網／ 楊又肇

路透新聞報導指出，未來YouTube可能會開放第三方廣告平台投放內容，以避免遭歐盟指控違反市場壟斷。

在目前運作模式中，廣告主如果要在YouTube投放廣告內容，僅能藉由Google提供的Ad Manager工具進行投放，同時也必須配合Display & Video 360檢視廣告投放成效，或是透過Google Ads服務管理廣告投放方式。

而這樣的方式，則是被歐盟方面認定違反市場壟斷，因此可能會被裁罰以10%全球營收計算的罰款，因此Google計畫透過開放第三方廣告平台，避免面臨巨額罰金。

除了歐盟地區，包含美國、英國政府也質疑Google廣告業務涉及市場壟斷，甚至有要求將廣告業務拆分獨立的情況。

此外，假新聞等內容傳播所產生影響，同時也成為Google必須面臨問題，在歐盟接下來預計推行新法中，將要求Google在內科技業者公布如何移除、遏止有害內容，更必須依照各國情況公布更具體數據，而非只是說明全球或整個歐盟地區的數據變化。

歐盟強調，由於歐盟地區各國使用語言、文化背景均有差異，因此面臨假新聞影響情況也明顯不同，說明藉由每個國家地區的數據深入分析，才能制定更有意義的假新聞杜絕政策。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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