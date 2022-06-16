Spotify收購倫敦人工智慧新創Sonantic 未來可能跨入遊戲等創作應用市場
Spotify宣布收購位於英國倫敦的新創業者Sonantic，其主要業務在於應用人工智慧技術創造擬真聲音，並且能以更逼真人聲呈現語音效果，近期更以旗下技術協助罹患咽喉癌的演員方基墨 (Val Kilmer)，在電影《捍衛戰士2：獨行俠》繼續飾演「冰人」角色時，能順利發出正常說話聲音。
依照回應說法，Spotify表示關注Sonantic已有一段時間，而未來Sonantic成員將會加入Spotify個人化業務團隊，同時其技術預期將會應用在Spotify日後藉由人工智慧合成語音進行互動功能，例如旗下針對車輛打造的Car Thing裝置，或是針對行車期間使用的Car Mode播放介面。
而Spotify並未透露收購Sonantic的金額，但在之前，Sonantic已經獲得包含EQT Ventures、Entrepreneur First (EF)、AME Cloud Ventures、Horizons Ventures顧問Bart Swanson、Twitch共同創辦人林士斌 (Kevin Lin)、Jeremy Jap、Charles Jolley投資，累積約達近300萬美元金額。
除了將人工智慧合成語音技術應用在各類服務業務，Sonantic也與多家打造3A等級遊戲作品的工作室進行合作，而Spotify發言人表示，未來這些業務依然會維持進行。
未來Spotify可能藉由Sonantic技術擴大與遊戲、娛樂產業相關業者合作，同時也可能透過Sonantic技術協助聲音內容創作者打造更豐富作品。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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