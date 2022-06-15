中國吉利以旗下手機公司星紀時代 取得魅族近8成股權
更新：相關消息指出，由星紀時代打造的第一款手機產品預計在明年初推出，但不會單獨在消費市場銷售，而會搭配吉利汽車旗下旗艦運動品牌路特斯 (Lotus)新車，以「附屬配件」形式一同銷售。
先前傳出中國吉利已經透過旗下手機公司星紀時代收購魅族消息，相關公告文件顯示星紀時代即將取得魅族約79.09%股權，而魅族後續回應也證實已與星紀時代簽署相關協議，但仍需由監管機構完成審核，同時具體交易細節也還在協商。
而就整體來看，魅族多數股權將由星紀時代取得，同時也意味魅族所有資產將由吉利持有，藉此佈局手機市場。
吉利去年宣布成立手機公司星紀時代，目標打造不侷限在中國市場，更計畫布局全球市場的手機產品，同時將與汽車智慧化應用銜接，更計畫讓手機能與低軌道衛星通訊技術對接。
除了手機與通訊相關產品，星紀時代似乎也計畫打造擴增實境眼鏡裝置，或許將銜接未來元宇宙應用發展。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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