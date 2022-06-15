亞馬遜無人機貨運服務Prime Air 年底前於美國試營運

亞馬遜宣布，將在今年稍晚時候於美國加州聖華金郡內人口數量約達3572人的洛克福德，進行旗下無人機貨物遞送服務Prime Air試營運。

不過，亞馬遜此項服務早在2013年就已經發表，期間還曾在英國、法國等地區進行測試，甚至後續還推出更新款無人機設計，但始終未能成為亞馬遜正式服務項目。

對於未能達成原定2015年進入商轉的目標，亞馬遜方面表示是為了打造更先進的導航系統，畢竟服務本身目的是為了更方便、迅速地將小型包裹送達指定地點，若在運送過程發生意外，勢必將影響此項服務推行。

另一方面，美國境內對於飛行載具的規定，顯然也成為此項服務延後推出的原因。而美國聯邦航空管理局最終則是將亞馬遜、隸屬Alphabet的無人機送貨服務Wing，以及UPS推行的無人機送貨服務視為「航空公司營運業務」，因此才讓無人機送貨服務可以順利在美國境內推行。

目前亞馬遜在美國聯邦航空管理局正式核發Part 135證照之後，將能順利讓Prime Air服務進入試營運階段，不再只是停留在測試階段，但相比2013年提出此項服務時，目前Prime Air顯然已經增加更多競爭對手。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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