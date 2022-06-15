穩定軍心？馬斯克針對收購疑慮 將與Twitter員工對話

Business Insider網站引述消息來源表示，馬斯克（Elon Musk）預計在美國時間6月16日上午直接與Twitter員工對話，預期將針對以440億美元收購Twitter相關事宜，回覆Twitter員工各類提問。

在此之前，Elon Musk要求Twitter證明服務中的假帳號比例僅在5%以下，否則將延後收購事宜。為了避免Elon Musk推文影響股價，Twitter除了持續聲明相關交易仍維持進行，同時也向Elon Musk開放內部數據庫「firehose」，不僅可檢視每日Twitter完整推文資料，還能檢視每個帳號所對應使用裝置，以及相應帳號資訊，希望藉此說服Elon Musk相信假帳號實際佔比不高。

而此次由Elon Musk直接與Twitter員工對話，顯然也是希望進一步穩定內部軍心，同時也能降低Twitter員工對於此次交易的疑惑。

依照Elon Musk先前規劃中，希望能在2025年讓Twitter用戶人數從現有的2.17億人增加至6億人，並且在2028年成長至9.31億人，意味在未來6年後至少將成長4倍以上。但Elon Musk認為，若Twitter服務中絕大部分帳號為機器人假冒的話，將大幅影響Twitter廣告業務，將不利Twitter日後發展，因此希望Twitter能解決假帳號氾濫問題。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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