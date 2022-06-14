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英國政府積極確保Arm在倫敦證券交易所掛牌上市

聯合新聞網／ 楊又肇

日經報導指稱英國政府政積極確保Arm在倫敦掛牌上市，以利結合英國在地技術發展與經濟資源創造更大發展機會。

從今年4月開始，英國政府便持續鼓吹Softbank讓Arm在倫敦證券交易所恢復上市，而非選擇在美國那斯達克證券交易所掛牌上市，甚至英國首相Boris Johnson也曾致信Softbank高層，希望促成Arm選擇在英國境內上市事宜。

為了進一步吸引更多科技、新創業者在英國上市，英國政府目前放寬倫敦證券交易所可自由交易股票流通量，希望藉此活絡英國股市交易動能。

不過，目前Softbank仍傾向讓Arm在美國境內上市，以利爭取更多市場投資者支持，並且獲取更大規模資金。

而從先前Softbank創辦人暨執行長孫正義透露說法，最快會在今年夏季決定Arm最終掛牌上市地點，同時強調目前Arm業務發展穩健，並且隨時做好Arm掛牌上市準備。

在此之前，NVIDIA原訂以400億美元收購Arm，甚至後續因為NVIDIA股價持續上漲，使得最終收購金額相對增加至660億美元，卻因為美國政府擔心形成市場壟斷，最終宣告收購失敗

在NVIDIA取消收購Arm之後，Qualcomm則透露有意擴大投資Arm，甚至考慮與Intel等業者合作收購Arm，藉此共同持有Arm旗下技術資產，確保未來處理器設計發展不會因為Arm營運發生變化而受影響。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

英國 美國 倫敦

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