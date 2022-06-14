以葡萄糖為基礎的電池設計 將大幅減少植入裝置體積、透過人體即可發電

美國麻省理工學院近期與德國慕尼黑工業大學合作打造以葡萄糖為基礎的電池設計，可透過僅有人類頭髮直徑的1/100厚度，形成每平方厘米可儲放約43微瓦電力表現，讓電池能以薄膜形式打造，藉此應用在更多元應用產品設計。

依照說明，此款以葡萄糖成分作為電力來源的薄型電池設計，厚度僅有400nm，大約是一般人的頭髮直徑1/100，並且能在攝氏600度的極端環境下正常運作，並且維持電力輸出穩定性。

由於此款電池設計是以葡萄糖成分作為電力來源，因此工程人員構想將此薄型電池包覆在電子設備外圍，例如應用在心室輔助器，即可直接透過人體內的葡萄糖作為持續供電來源，同時也能確保在人體內穩定運作。

此外，此款電池設計亦可讓植入體內的輔助電機尺寸縮減，尤其在傳統設計上，電池幾乎佔據植入裝置的90%體積，藉此降低被植入對象的負擔。而如果應用在其他物聯網裝置，亦可透過更容易取得的葡萄糖成分持續維持電力運作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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