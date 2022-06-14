蘋果傳重整汽車業務團隊 放眼這一年推Apple Car首款車輛先作準備

蘋果在今年WWDC 2022期間預覽即將在今年底釋出更新的CarPlay介面，其中加入支援更多螢幕顯示輸出，同時也能與車輛更多資訊串接，因此被不少看法推測可能是為了傳聞中的「Apple Car」作準備。而在稍早報導中，則是傳出蘋果已經重組汽車業務團隊，目標依然放在2025年推出旗下首款車輛產品。

目前「Apple Car」產品負責人由當前管理Apple Watch軟體項目的副總裁Kevin Lynch擔任，而Kevin Lynch同時也從Apple Watch團隊調用部分人力投入車輛產品研發，稍早更針對團隊成員進行調整。

其中，蘋果更招募前ASTON MARTIN內裝設計主管Duncan Taylor，以及前ASTON MARTIN首席概念工程師Peter Jolley，另外也包含前Tesla外觀與內裝設計副總裁Steve MacManus與前保時捷車架設計師Manfred Harrer等人，預計打造質感更高的車輛產品。

但以目前進度來看，蘋果可能難以趕在2025年讓旗下車款進入市場銷售，但相關看法仍認為蘋果最快會在2025年對外公布造車消息。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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