Spotify內部正式成立開源項目團隊 設立支持自由開源軟體項目基金

Spotify技術及平台負責人Tyson Singer表示，未來將進一步推動內部與外部開源項目發展，同時也計畫與全球開發者社群深入互動。

依照Tyson Singer說明，過去Spotify推動開源發展團隊多半是由內部全職員工兼任，目前則是在內部設立正式團隊，並且由開源技術負責人Per Ploug帶領，未來將更聚焦在各類開源項目發展。

而Spotify同時也成立支持自由開源軟體項目的基金，贊助金額將從10萬歐元起跳，藉此支持更多投入開源項目發展的開發者，並且協助建立更多開源生態規模。

在此之前，Spotify已經透過基於開源程式語言TypeScript打造內容的Backstage開發平台，協助諸多開源項目發展，其中包含對應Netflix、美國航空、舊金山金融服務Brex，以及德國電商業者Zalando SE等超過100家企業服務內容，同時也被CNCF基金會 (Cloud Native Computing Foundation)認可為開源孵化加速器之一。

Tyson Singer強調，希望在市場上扮演推動開源項目發展的推手角色，而加速各類開源項目發展及成長，同時也對Spotify服務發展可以產生正向效益。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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