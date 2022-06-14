比一般口罩更厲害！這家智慧口罩可吸進「8倍空氣量」 更適合運動男女使用

目前市面多數販售的智慧口罩為了訴求空氣過濾效果、配戴舒適，或是加上特殊燈光效果 (？)與擴音對話功能，往往會讓口罩變得十分龐大，但在絕大部分的口罩配戴使用需求，其實是在過濾有害物質情況下，確保長時間配戴舒適為主。而瑞典口罩業者Airinum則是針對疫情中多數人對於口罩配戴使用需求，打造更方便使用，甚至可長時間運動時配戴的口罩—Air Mask Active。

在Airinum的看法中，傳統口罩配戴時會悶熱，最主要是因為剪裁設計較服貼嘴部，因此多半僅能在短暫時間下使用，若是像目前疫情影響，必須以更長時間配戴使用的話，勢必要改變口罩剪裁，因此透過立體形式增加口罩配戴時的內側空間，讓口部能大幅降低悶熱感，同時也能避免在說話時，因為口罩過度貼合導致呼吸不順暢。

而在新款口罩Air Mask Active設計中，更是針對長時間運動需求打造，讓使用者在運動配戴時，可以比一般口罩吸進8倍空氣量，藉此支撐運動時的吸氧量，並且配合立體剪裁與更舒適的配戴設計，讓後疫情時代中有長時間運動需求的人，可以在配戴口罩情況下盡情活動身體，無須擔心影響呼吸，或是容易脫落情況。

另外，Air Mask Active更標榜採用可重複清洗使用的Polygiene ViralOff材質設計，並且標榜取得符合美國疾病控制和預防中心，以及美國國家職業安全衛生研究所 (NIOSH)認證，標榜在特定情況下等同N95防護效果，指定防護係數為10的KN95等級認證。

目前Air Mask Active將從6月14日起開放預購，屆時也會出貨至台灣市場。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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