這家公司開除雪車用準天頂衛星「引路」 免鏡頭就可自動駕駛

NEXCO東日本 (東日本高速公路公司)表示，將運用針對移動應用系統提供視訊基礎服務和定位資訊的準天頂衛星系統，預計在2023年實現除雪車自動駕駛系統導入應用，並且讓除雪車可在不使用攝影機鏡頭作為自動駕駛輔助情況下，依然可以實現誤差在20公分以下的自動駕駛運作。

此項技術主要使用日本從2010年開始發射，並且在2017年追加發射另外三顆的準天頂衛星「引路」進行車輛定位，藉此實現誤差在20公分以內的定位精準度，讓除雪車能在嚴苛下雪環境順利維持自動駕駛運作，並且能依照規劃路線進行除雪工作。

「引路」是由三菱電機開發，後續更由NEC加入營運作業，NEXCO東日本北海道分公司技術策劃科科長阿部勝義表示，隨著未來持續增加準天頂衛星數量，將能讓定位精準度更高，同時也能對應多台車輛穩定自動駕駛運作。

透過準天頂衛星協助精準定位，將能讓車輛維持在正確道路上行駛運作，並且配合趨近感測元件、光達，以及電腦視覺系統判斷鄰近車況，即便天候影響導致電腦視覺系統無法正常判斷，依然可以讓車輛維持在正確道路上，並且光達等感測元件避免發生碰撞事故。

除了構思讓除雪車以自動駕駛方式更有效率進行除雪作業，NEXCO東日本也構思透過新材質降低道路結冰、防腐蝕，以及相關強化防積水設計技術，藉此確保高速公路路面不會受到積雪影響。

為了宣傳旗下技術發展，NEXCO東日本也透過動畫方式進行宣傳：

NEXCO東日本從2021年便開始進行準天頂衛星應用測試，預計在今年底以前完成系統建置，並且準備在2023年於北海道岩見澤至美唄交流道之間路段使用。

除了應用在除雪車，目前部分在日本境內銷售車款也開始採用準天頂衛星系統作為自動駕駛輔助功能，例如在NISSAN的純電車Ariya，以及SUBARU與HONDA部分車款都將透過準天頂衛星系統作為車輛行駛輔助，藉此在高速公路等路段使用輔助性質的自動駕駛功能。

而日本政府也計畫從2023年開始增加「引路」準天頂衛星數量，將從現行四顆增加至七顆，進而降低仰賴美國GPS衛星系統情況。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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