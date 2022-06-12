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Meta將為Quest 2提供Horizon Home社群 可和好友一起「虛擬聚會」、玩遊戲

聯合新聞網／ 楊又肇

去年宣布將擴展元宇宙應用內容，預計推出Horizon Home與Horizon World兩款虛擬實境社群服務之後，Meta執行長Mark Zuckerberg透露將在下周間針對Quest 2裝置推出Horizon Home服務，將讓使用者能與其他好友在相同虛擬實境空間聚會、共同觀看影片或遊玩遊戲。

Mark Zuckerberg稍早也釋出示範影片，藉此展示使用者能在Horizon Home服務進行互動，例如透過共同觀看紀錄野外攀岩者Alex Honnold以無繩形式攀上義大利多洛米蒂山脈的紀錄影片《The Soloist VR》。

除此之外，Meta也將釋出v41版Quest更新內容，其中包含新增Horizon Home服務，同時後續也會針對Horizon Home服務增加更多使用者個人客製化功能。

在先前說明中，Meta表示將會擴大投入元宇宙應用發展，同時認為藉由虛擬視覺方式將成為未來佈局虛實整合的重要關鍵。在藉由網路連接之下，藉由虛擬實境將是更容易讓人投身遠方場景的方式，同時許多人也能透過手機等裝置更快與虛擬實境場景互動，預期將會變成未來更多人習慣交流方式。

同時，在Meta的看法中，未來不會僅有一個「元宇宙」發展，而是會在更多「元宇宙」之間互動，如何讓眾人能以更自然、直覺方式進行交流就顯得更重要。因此，如何將代表個人的虛擬形象橫跨不同服務平台使用，甚至可以透過NFT形式讓使用者擁有特定數位物品，同時也將成為日後發展課題。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

義大利 Zuckerberg

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