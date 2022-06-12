Google挖走IBM資深工程師 打造下一代處理器產品

Google近期挖走IBM資深工程師Anthony Saporito，預計打造下一代處理器產品開發。

從Anthony Saporito個人LinkedIn頁面顯示，目前在Google擔任首席架構師，負責打造下一代處理器設計，但不確定會應用在伺服器產品，或是針對Pixel手機使用需求設計。

在此之前，Anthony Saporito已經在IBM任職達21年之久，曾負責IBM Z System晶片首席架構師，並且參與多款Power系列處理器設計，例如IBM在2021年8月推出以7nm製程打造的Telum人工智慧推論加速晶片，就是出自其設計。

而Anthony Saporito個人持有115項處理器設計相關技術專利，並且具備多年晶片設計經驗，因此吸引Google藉其技術打造下一代處理器產品。

除了Anthony Saporito，Google先前也從Intel挖走資深工程師Uri Frank及Alex Gruzman，期望藉此強化自身處理器產品研發設計能力，並且在伺服器、手機等運算處理器需求擺脫仰賴他人情況。

目前Google已經在旗下Google Cloud雲端服務運算背後擴大導入自行設計的TPU等運算元件，同時在手機產品也開始採用自製處理器Tensor，將此實現更高軟硬體整合效益，並且加快整體運算效能發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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