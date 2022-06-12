Google挖走IBM資深工程師 打造下一代處理器產品
Google近期挖走IBM資深工程師Anthony Saporito，預計打造下一代處理器產品開發。
從Anthony Saporito個人LinkedIn頁面顯示，目前在Google擔任首席架構師，負責打造下一代處理器設計，但不確定會應用在伺服器產品，或是針對Pixel手機使用需求設計。
在此之前，Anthony Saporito已經在IBM任職達21年之久，曾負責IBM Z System晶片首席架構師，並且參與多款Power系列處理器設計，例如IBM在2021年8月推出以7nm製程打造的Telum人工智慧推論加速晶片，就是出自其設計。
而Anthony Saporito個人持有115項處理器設計相關技術專利，並且具備多年晶片設計經驗，因此吸引Google藉其技術打造下一代處理器產品。
除了Anthony Saporito，Google先前也從Intel挖走資深工程師Uri Frank及Alex Gruzman，期望藉此強化自身處理器產品研發設計能力，並且在伺服器、手機等運算處理器需求擺脫仰賴他人情況。
目前Google已經在旗下Google Cloud雲端服務運算背後擴大導入自行設計的TPU等運算元件，同時在手機產品也開始採用自製處理器Tensor，將此實現更高軟硬體整合效益，並且加快整體運算效能發展。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪ 【周報】LINE這種人會惱怒！元宇宙「這東西」會變超夯
▪ iPhone插進去會嚇醒！日清出「手機杯麵充電器」太逼真 鐵粉跪求開賣
▪ iOS 16「隱藏更新」可連Switch手把還能這樣玩 PS5、Xbox手把連線方式報你知
▪ 【開箱】Xiaomi Watch S1、S1 Active功能相同差在哪？價差1千多了這2大點
▪ 人妻秀尪DIY「快篩隨身碟」！吸2.3萬人大讚想買 還幫忙想優化方法
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言