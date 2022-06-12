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被禁沒關係...陸推eSIM保護殼 華為復活「5G連網能力」

聯合新聞網／ 楊又肇

華為先前因為中美貿易戰影響，導致無法在旗下手機產品加入5G連網功能，而先前市場傳出華為計畫透過「外掛」方式讓先前推出的P50 Pro支援5G連網服務消息後，中國聯通稍早確認將從6月17日於中國市場開放銷售名為5G通信殼的配件產品，P50 Pro可以額外獲得5G連網功能。

從設計來看，此款5G通信殼配件的設計想法，與早期Motorola透過外接模組讓手機支援5G連網功能的設計相同，但此款5G通信殼是採用eSIM設計，並且透過底部USB-C連接埠與手機連接。

另外，5G通信殼內部額外配置一組運作時脈為1.35GHz的雙核心處理器，藉此處理5G連網訊號，而5G連網方式則支援6GHz以下頻段，並且支援非獨立組網與獨立組網連接模式。

至於透過底部的USB-C連接埠與手機連接後，依然可以透過5G通信殼的USB-C連接埠對應USB等裝置連接，或是使用快速充電功能。

除了對應華為P50 Pro，接下來還會推出諸如Mate 40系列、Mate 50系列、nova 9系列與nova 10系列機種使用版本，同時電信業者服務方面也將推出支援中國電信、中國移動版本。

雖然並非實際解決華為手機因中美貿易戰影響，導致無法加入5G連網功能的問題，但至少能透過額外安裝配件方式，讓華為手機再次獲得5G連網能力，或許也是不錯的折衷方式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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