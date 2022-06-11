首款擴增實境眼鏡眼鏡研發3年直接放棄 Meta改供開發者打造應用服務

相關消息指稱，Meta已經放棄對外銷售早期以Project Nazare為稱、代號為Orion的第一款擴增實境眼鏡，將直接提供給開發者用於打造更多擴增實境應用服務。

在此之前，Meta也傳出取消內部著手研發的智慧手錶裝置，似乎凸顯Meta在硬體裝置發展做了明顯調整。

依照知情人士表示，Meta投入擴增實境眼鏡研發已有三年時間，並且採可獨立運作形式設計，但造價成本高達數千美元，可能僅能吸引開發者或科技愛好者，幾乎難以成為在一般市場銷售產品。

或許考量成本回收問題，Meta最終決定將此款擴增實境眼鏡直接提供開發者使用，讓開發者能以此打造更多合適的擴增實境應用內容，而Meta則將轉向研發更適合消費市場的擴增實境眼鏡，並且將以Artemis作為代稱，將會更加輕巧。

而消息更透露Meta計畫在明年推出名為Hypernova的入門款擴增實境眼鏡，並且以更低價格吸引消費市場，但必須搭配手機連接運作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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