快訊

小賈斯汀罹罕病巡演喊卡 親曝「半臉面癱」樣貌

專家籲指揮中心公布染疫死亡「3可控因素」 有助改善致死率

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Snapdragon 8 Gen 2處理器預期以四叢集配置打造 首款NUVIA技術應用產品代號為「Hamoa」

聯合新聞網／ 楊又肇

相關消息指稱，Qualcomm預計在今年底推出的下一款Snapdragon 8 Gen 2 (暫稱)處理器，將會維持使用台積電4nm製程，但架構設計將會調整為「1+2+2+3」的四叢集配置，另外也暫時還不會換上NUVIA技術打造的全新自主核心架構設計。而先前Qualcomm預期將能與Apple Silicon處理器效能對抗的第一款NUVIA技術應用產品，則可能以「Hamoa」為代稱。

微博上經常透露處理器傳聞的@數碼閒聊站透露，Qualcomm下一款Snapdragon 8 Gen 2處理器將改為「1+2+2+3」的四叢集配置，意味將藉由Arm DynamIQ設計打造運算效能分配更細膩的處理器架構，但基本上仍維持總數在8核心的配置。

其中最大核部分預期將升級使用Arm即將推出的Cortex-X3 CPU，另外配2組同樣預期會在今年公布的Cortex-A720 CPU，以及2組先前已經採用的Cortex-A710 CPU，以及作為小核配置的Cortex-A510 CPU。

至於製程仍維持使用台積電4nm製程，有可能與台積電3nm製程已經被蘋果及Intel搶走大量代工訂單，因此無法滿足Qualcomm生產需求有關，但不確定Qualcomm屆時是否會轉向改用三星製程。

而針對Qualcomm先前透露將以NUVIA技術打造的全新自主核心架構設計，藉此讓應用此架構設計處理器效能能與Apple Silicon處理器抗衡，甚至進一步超越的說法，天風證券分析師郭明錤透露Qualcomm此款處理器將以「Hamoa」為代稱 (註：以夏威夷茂宜島上的哈莫亞海灘為稱)，同時將以台積電4nm製程打造，預計在2023年第三季將入量產。

不過，郭明錤也預期Qualcomm必須說服更多業者從x86架構轉換到Arm架構，而這部份也預期會關乎微軟接下來如何推動Windows on Arm發展，畢竟目前市場大宗還是圍繞在x86架構，特別是多數遊戲仍仰賴x86架構發展，即便蘋果希望證明藉由Arm架構也能發揮3A等級的遊戲體驗，但要扭轉發展許久的x86架構市場局面，顯然並非那樣簡單。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

台積電 Qualcomm

延伸閱讀

蘋果2022 WWDC秀「白瀏海」？看新版MacBook Air五大亮點

郭明錤：PS VR2今年下半年量產 明年一季度上市

AirPods Pro 2下半年將在越南量產 郭明錤：非陸製成功案例

郭明錤：無接口iPhone不靠譜 AirPods也會改用USB-C

相關新聞

谷歌雲端再破世界紀錄！圓周率算到小數點後第100兆位

谷歌雲端服務2019年成功算出圓周率至小數點後31.4兆位，創下世界紀錄，2021年時，瑞士研究人員用超級電腦再算出圓周...

元宇宙AI性愛將成主流？開發者：能在嘴唇上創造觸覺

Dreamcam副總裁丹尼爾·戈爾丁（Daniel Goldin）透露了一個驚人的事實，未來的性愛元宇宙會像是擬真性愛，甚至比真實的性愛感覺更理想。他並表示，這將是能讓人免費進入的內容世界，

打電動免主機時代到來！微軟推出智慧電視 Xbox App

微軟9日表示，將推出旗下遊戲主機Xbox的智慧電視應用程式（App），玩家就算沒有主機也能透過雲端串流傳輸來玩Xbox遊...

15吋MacBook Air傳最快2023年推出 12吋MacBook也可能再次更新

彭博新聞報導指稱，蘋果計畫最快在2023年春季推出15吋螢幕設計的新款MacBook Air，同時也可能在2023年底或2024年初再次推出12吋設計的MacBook機種。

AMD將於2024年推進Zen 5架構 預告第五代EPYC伺服器處理器等新品

在稍早舉辦的財務分析師日活動上，AMD公布今年初預覽的Zen 4設計細節，同時也確認將在2024年推進至3nm製程設計的Zen 5架構，另外也宣布將在2024年推出代號「Turin」的第五代EPYC伺服器處理器，以及代號「Granite Ridge」的新款桌機處理器，而採用Zen 4架構設計的Ryzen Threadripper 7000系列處理器，則預計在2023年推出。

整合賽靈思、Pensando技術資源 AMD將擴大推動雲端運算及人工智慧領域運算發展

在收購賽靈思，同時今年也宣布以19億美元收購分散式服務平臺Pensando Systems，AMD預期將大幅推動人工智慧、智慧車輛、邊緣運算，以及分散式運算應用成長。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。