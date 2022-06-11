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整合賽靈思、Pensando技術資源 AMD將擴大推動雲端運算及人工智慧領域運算發展

聯合新聞網／ 楊又肇

在收購賽靈思，同時今年也宣布以19億美元收購分散式服務平臺Pensando Systems，AMD預期將大幅推動人工智慧、智慧車輛、邊緣運算，以及分散式運算應用成長。

AMD執行長蘇姿丰說明過去幾年因為疫情影響，使得遠距工作、學習等需求大幅增加，因此也帶動PC市場活絡，但隨著疫情逐漸趨緩，將可能出現PC市場成長放慢現象。

蘇姿丰認為以市場成長發展來看，這樣的情況是正常現象，但認為市場對於更高運算效能與自適應環境運算的需求會持續增加，因此預期在雲端運算、伺服器應用，以及人工智慧領域運算需求還是會相當龐大，而AMD也會持續針對此類需求推出相應產品。

而先前完成收購賽靈思 (Xlinx)，AMD也預期藉其技術資產持續推動FPGA、人工智慧、智慧車輛與嵌入式裝置等運算應用發展，其中更預計在2024年針對自適應網路架構推出名為「Alveo」的加速卡產品。

另外，藉由Pensando Systems技術資源，AMD也將推出名為「Elba」、以7nm製程打造的DPU (Distributed Processing Unit)產品，提供完整可程式化控制、資料傳輸與執行任務管理功能，藉此推動更高分散式運算效益。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 蘇姿丰 人工智慧

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