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15吋MacBook Air傳最快2023年推出 12吋MacBook也可能再次更新

聯合新聞網／ 楊又肇

彭博新聞報導指稱，蘋果計畫最快在2023年春季推出15吋螢幕設計的新款MacBook Air，同時也可能在2023年底或2024年初再次推出12吋設計的MacBook機種。

從過去MacBook Air就區分11吋與13.3吋兩種規格來看，可以理解蘋果希望透過不同螢幕尺寸規格吸引更多市場需求。而推出15吋設計的新款MacBook Air，或許是為了吸引有更大尺寸螢幕需求，卻無法承擔16吋MacBook Pro相對昂貴價格的消費者所打造。

而相關消息更指稱蘋果計畫重新推出12吋MacBook機種，預計藉由換上Apple Silicon處理器設計，讓待機使用時間可以拉到更長，藉此呼應有更長筆電使用時間需求的消費族群，同時也能以更輕薄機身設計方便隨身攜帶。

同時，沒意外的話，蘋果預期會在今年下半年推出新款14吋與16吋MacBook Pro機種，並且將升級使用M2 Pro或M2 Max處理器規格，其中將會採用更多核心設計的CPU與GPU設計，其中M2 Max據說將搭載12核心CPU，搭配38組核心設計的GPU。

至於下半年是否同步推出傳聞採用兩組M2 Max串接成M2 Ultra的新款Mac Pro機種，暫時還無法確認，但顯然蘋果將會像2020年預告，透過2年時間讓Mac機種全面走向Arm架構設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

WWDC 蘋果 MacBook Air

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