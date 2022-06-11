PS5 9/22推《最後生還者 一部曲》重製版 將打造PC版本

索尼互動娛樂宣布，由Naughty Dog於2013年推出的《最後生還者》 (The Last of Us)，確定將在9月22日於PlayStation 5推出以《最後生還者 一部曲》 (The Last of Us Part I)為稱的重製版。

與2014年針對PlayStation 4推出的畫質重製版 (Remastered)不同，預計在9月22日於PlayStation 5推出以《最後生還者 一部曲》，將會加入更現代化的遊玩操控方式，並且對應PlayStation 5運算效能，加入更無障礙的輔助選項，以及更沉浸的遊玩體驗。

至於在遊戲章節方面，除了收錄《最後生還者》單人模式完整故事，更包含前傳章節《拋諸腦後》。

目前索尼互動娛樂已經開放《最後生還者 一部曲》預購，標準版建議售價為69.99美元，另外也將推出火螢版與數位豪華版。

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除了將在9月22日推出對應PlayStation 5平台的《最後生還者 一部曲》，索尼互動娛樂也確定著手打造Windows PC版本，但目前暫時尚未公布具體硬體需求。

遊戲封面：

遊戲畫面差異 (畫質重製版本與PlayStation 5重製版本比較)：

《最後生還者 二部曲》多人遊戲模式內容：

此外，Naughty Dog共同總裁Neil Druckmann也公布《最後生還者 二部曲》 (The Last of Us Part II)多人遊戲模式內容，確定將以獨立形式推出，同時也公布相關概念圖像。

Neil Druckmann透露《最後生還者 二部曲》多人遊戲模式內容的故事將設定在美國另一處，並且包含全新角色與獨特故事，內容規模將不亞於《最後生還者 二部曲》單人遊戲模式。

不過，目前《最後生還者 二部曲》多人遊戲模式內容尚未確定具體推出時程，但預期會在2023年公布更多消息。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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