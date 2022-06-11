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PS5 9/22推《最後生還者 一部曲》重製版 將打造PC版本

聯合新聞網／ 楊又肇

索尼互動娛樂宣布，由Naughty Dog於2013年推出的《最後生還者》 (The Last of Us)，確定將在9月22日於PlayStation 5推出以《最後生還者 一部曲》 (The Last of Us Part I)為稱的重製版。

與2014年針對PlayStation 4推出的畫質重製版 (Remastered)不同，預計在9月22日於PlayStation 5推出以《最後生還者 一部曲》，將會加入更現代化的遊玩操控方式，並且對應PlayStation 5運算效能，加入更無障礙的輔助選項，以及更沉浸的遊玩體驗。

至於在遊戲章節方面，除了收錄《最後生還者》單人模式完整故事，更包含前傳章節《拋諸腦後》。

目前索尼互動娛樂已經開放《最後生還者 一部曲》預購，標準版建議售價為69.99美元，另外也將推出火螢版與數位豪華版。

除了將在9月22日推出對應PlayStation 5平台的《最後生還者 一部曲》，索尼互動娛樂也確定著手打造Windows PC版本，但目前暫時尚未公布具體硬體需求。

遊戲封面：

遊戲畫面差異 (畫質重製版本與PlayStation 5重製版本比較)：

《最後生還者 二部曲》多人遊戲模式內容：

此外，Naughty Dog共同總裁Neil Druckmann也公布《最後生還者 二部曲》 (The Last of Us Part II)多人遊戲模式內容，確定將以獨立形式推出，同時也公布相關概念圖像。

Neil Druckmann透露《最後生還者 二部曲》多人遊戲模式內容的故事將設定在美國另一處，並且包含全新角色與獨特故事，內容規模將不亞於《最後生還者 二部曲》單人遊戲模式。

不過，目前《最後生還者 二部曲》多人遊戲模式內容尚未確定具體推出時程，但預期會在2023年公布更多消息。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

PlayStation 5 Sony

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