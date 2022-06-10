Arm推出新款Mali-C55影像訊號處理器，以更小面積對應完整電腦視覺

Arm宣布推出新款Mali-C55影像訊號處理器，標榜以更小面積設計，提供更大配置彈性，同時也能對應多組攝影機捕捉高解析畫質，並且能與機器學習等人工智慧技術應用結合。

新款Mali-C55影像訊號處理器已經獲得瑞薩電子 (Renesas)等授權廠商採用，並且能應用在嵌入式視覺系統等物聯網裝置功能設計，更可在不同光線環境與天候情況下使用。

其中，Mali-C55影像訊號處理器更具備可識別在時速75英里 (約時速120.7公里)速度下移動的車輛懸掛車牌，同時也能確保在攝影機等保全系統拍攝清晰影像，或是在智慧家庭設備的臉部識別應用中準確識別人物身分。

Mali-C55可對應最高8組獨立輸入的多相機連接功能，可高支援8K影像解析度與4800萬畫素影像規格，另外也對應更好的色調映射與空間雜訊抑制效果，同時也能結合機器學習等應用模式。

而Arm同時也為開發人員提供控制ISP的完整軟體套件，以及相關調校與校準工具，讓合作夥伴能應用更完整的Mali-C55視覺解決方案。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦