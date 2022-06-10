藍牙音訊分享將重新冠上Auracast品牌名稱 整合進LE Audio技術規格

藍牙技術聯盟宣布將過往被稱為音訊分享的功能，正式更名為Auracast廣播音訊 (Auracast broadcast audio)。

Auracast廣播音訊將包含在藍牙低功耗音訊 (Bluetooth LE Audio)標準套件內，此項規格預計於未來幾個月內推出。

而使用模式方面，Auracast廣播音訊一樣可應用在手機、筆電、電視，或是支援公共廣播系統的音訊傳輸裝置，並且可將音訊發送到附近不限數量的藍牙音訊裝置接收設備，例如藍牙喇叭、耳機，或是其他搭載藍牙連接設計的音訊裝置。

Auracast廣播音訊應用模式，分別包含可將音訊分享給其他藍牙裝置使用的「分享音訊內容」 (Share Our Audio)，以及可透過「解除無聲世界」 (Unmute Our World)使用模式，藉由同樣支援Auracast廣播音訊功能的藍牙耳機或助聽設備，即可接受在機場、健身房、餐廳，以及候機室等公共場合播放內容的無聲電視所傳遞音訊。

另外也包含可在轉運站、電影院、會議中心或宗教場所等公共空間，藉由支援Auracast的藍牙耳機或收聽裝置，即可收聽公共廣播系統播放音訊的「體驗最佳音訊」 (Hear Our Best)使用模式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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