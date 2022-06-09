基地台怎麼不見了？從二戰到當代城市偽裝認知戰

城市中，許多基地台會以「偽裝」的方式使人產生錯覺，讓視覺忽略其存在，或將基地台美化，以免破壞周遭環境的觀瞻，而非要欺騙附近的居民。

NCC對基地台的管制是相當嚴格的。電信業者發射的電磁波不可超過NCC限制的功率，也不能違法讓隱藏的基地台發射高功率電磁波。常見豎立大樓屋頂的鐵塔和天線，讓住戶們不安心，誰都不喜歡基地台；然而當住戶使用手機收訊不佳時，卻又怪電信業者服務不好，真是矛盾。

事實上，很多基地台因居民抗爭而拆除，導致手機只能連結到遠方的基地台；打電話時，反會接收到更多手機發射的電磁輻射，或許對身體健康的影響更大。

在美國社區，居民往往要求電信業者將基地台偽裝，以免破壞環境觀瞻；基地台的設備隨著技術演進，體積也一直在縮小。

早期基地台設備的體積甚大，必須放在建築內或地下化。下方左圖的紅圈處為地下基地台的入口；後來體積縮小，就可以擺在外頭。中圖的紅圈處為放在行人通道的室外基地台，體積仍不小。右圖紅圈處的基地台設備已縮小到能掛在電線桿上。

左圖紅圈處為地下基地台的入口；中圖紅圈處為室外基地台，體積仍不小；右圖紅圈處則為掛在電線桿上的基地台設備。圖片來源：林一平提供

雖然基地台設備可縮小體積予以隱藏，基地台天線的微小化卻不容易；為了有較好的無線電涵蓋範圍，也不能隨便擺在隱密處。下方左圖中，基地台的天線都放在旁邊電線桿（或路燈）上端（未顯示出），以求得最好的覆蓋範圍。因此，「偽裝基地台」有很大的功夫是在為天線化妝。

左圖為南加州偽裝成棕櫚樹的基地台天線，在路上處處可見；中圖的鐘樓牆壁是偽裝的基地台天線，紅圈處為牆壁型的平面天線；右圖則為賣場屋頂上的鐘樓型基地台天線。圖片來源：林一平提供

我多次訪問洛杉磯，特別拍了幾張偽裝基地台的照片。上方左圖是偽裝成棕櫚樹的基地台天線，在南加州處處可見。中、右圖則是偽裝成鐘樓牆壁的基地台天線。

左圖為椅子型的基地台；右圖則是路燈型的基地台天線。圖片來源：林一平提供

上方左圖為椅子型的基地台，冬天坐上去，保證溫暖；右圖為路燈型的基地台天線，這類路燈都很花俏，很容易就能辨認出。下方圖中的工人正在替松樹型的天線插樹枝。松樹是長青樹，樹葉不會隨季節變化，很適合用來偽裝天線。

下圖為仙人掌型的基地台天線。這種基地台天線是所有植物式偽裝中最逼真者，若非下方有固定的螺絲，幾乎和真的仙人掌一樣，不過這類天線只能用在熱帶地區。

左圖為仙人掌型的基地台天線，中圖可見天線下方有固定的螺絲；右圖則為真正的德州仙人掌。圖片來源：林一平提供

由上述說明可知，為基地台化妝，在美國等先進國家是很普遍的，應以平常心視之。台灣每一個基地台的位置NCC都有掌握，不可能讓業者藏匿不報。

「偽裝」套用在基地台身上，似乎有電信業者偷偷摸摸騙人的負面暗示。其實在英、美，形容基地台偽裝的英文詞兒為camouflage或disguise，是中性的字眼，並無貶抑之意；例如魔術師的偽裝，受到大眾喜愛。

二戰時期的城市偽裝認知戰

然而，魔術師的偽裝是暫時性欺敵，而基地台偽裝則是長期、甚至永久的。城市有無像魔術師般的暫時性偽裝？在戰爭時期，城市、鄉鎮的大規模偽裝曾經發生過。在本專欄，我曾提到，最有名的是第二次世界大戰馬斯基林（Jasper Maskelyne）的偽裝。

1939年第二次世界大戰爆發，馬斯基林共赴國難，結束他的魔術演藝事業，加入英國皇家部隊。

當時他的年紀已經老大不小，又只會玩魔術，英國軍方實在不看好他的「戰鬥力」。他被派往北非戰區，當時在北非的英軍常受當地土著干擾，而這些土著只相信他們的巫師。於是，馬斯基林到達北非後的第一個任務，是去和當地的巫師「鬥法」；他以魔術技巧折服對方，改善了英軍和土著的關係。盟軍和當地土著溝通，以魔術技巧拉近雙方關係的趣聞，時有所聞。

1942年，馬斯基林參與「伯特倫行動」（Operation Bertram），目的是要欺騙「沙漠之狐」隆美爾（Erwin Johannes Eugen Rommel），讓他誤以為蒙哥馬利（Bernard Montgomery）的第八軍會由北非的南方進攻。在誤導隆美爾的這幾個月，蒙哥馬利就可以悄悄地將軍隊由北方南移，有效攻擊德軍。

整個欺敵計畫由馬斯基林設計，工程相當浩大。他將北方的1,000輛英軍坦克偽裝成貨運卡車，讓坦克部隊像是貨車隊在移動；在南方，他則製造幽靈部隊，包括2,000輛假造的坦克、鐵路幹線、水管補給線，甚至偽裝無線電對話和建築工程噪音。

南方的空城計難度頗高。某次要阻擋一隊德軍坦克來戳穿紙老虎，馬斯基林緊急帶了幾十個士兵，在沙漠的沙丘後面以金屬製打火機的反光吸引德軍指揮官注意，再利用鏡子反射木頭道具，製造出美式格蘭特坦克部隊的影像，騙得德軍心下鶻突，疑惑不定，急忙撤兵。

馬斯基林的認知是，伯特倫行動爭取了最關鍵的兩天，讓蒙哥馬利在阿拉曼戰役（Second Battle of El Alamein）擊潰隆美爾的非洲軍團，扭轉北非戰局。蒙哥馬利因此聲名大噪，被譽為捕捉「沙漠之狐」的獵手。邱吉爾說：「阿拉曼戰役之前，我們是戰無不敗；阿拉曼戰役之後，我們是戰無不勝。」

戰後，邱吉爾於1945年11月11日發表演說，提到英軍在北非戰場透過神奇的偽裝，達到奇襲與欺敵的戰果，卻不曾真正褒揚過馬斯基林。自負的馬斯基林相當難過，退伍後抑鬱寡歡，無法再承續戰前的舞台事業，最後酗酒而亡。

然而最近有人做翻案文章，認為馬斯基林沒有那麼大的影響力，前述的事蹟，都是誇大其辭。事實真相是，英軍在北非戰場的奇襲並沒有那麼成功，最後是因為英軍的兵力遠勝隆美爾，加上軍隊傷兵的照護技術先進，才打勝了阿拉曼戰役。

馬斯基林的招數在烏俄戰爭已不管用，俄軍拿麻布和雜草覆蓋戰車以求偽裝，但依然被烏軍無人機看清楚，遭反戰車飛彈襲擊。烏俄城市戰傷及平民，烏克蘭警察向學生展示被改造為生活用品、食物包裝盒的簡易炸彈。一個貓頭鷹絨毛玩偶可裝進一公斤炸藥，威力足以讓方圓五公尺內的民眾致命。學生被提醒，不要觸碰疑物品，不要恐慌，務必跟隨老師的指示行動。

未來的城市，會不會發生「馬斯基林偽裝」？如果城市發展為虛實整合的的元宇宙，「馬斯基林偽裝」一定會是重要的情境，無論是合法或非法。

「全文轉載自未來城市(基地台怎麼不見了？從二戰到當代的城市偽裝認知戰)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網。

【推薦閱讀】

智慧校園與永續城市的基本功：架構10年「資通訊共同管溝」

【推薦閱讀】

阿共打過來怎麼辦？城市裡的防空洞巡禮

商品推薦