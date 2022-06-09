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E3展會不會恢復實體？美國娛樂軟體協會總裁說話了

聯合新聞網／ 楊又肇

雖然今年全面取消舉辦E3展會活動，但美國娛樂軟體協會 (ESA)總裁暨執行長Stan Pierre-Louis透露，將會在2023年恢復舉辦實體形式活動，同時也將配合線上內容吸引更多人參與。

目前美國娛樂軟體協會尚未公布明年E3展會活動資訊，但預期會在明年6月舉辦，Stan Pierre-Louis強調雖然線上活動可以連接更多人參與活動，但預期能透過實體展會活動型態與更多市場機會串連，同時也讓更多人可以直接交流。

從過去兩年的情況來看，包含Sony、EA等業者顯然更傾向透過自行舉辦活動與玩家溝通，同時也能以更有彈性方式宣傳旗下發行遊戲作品，無須配合E3展期規劃相關活動。

不過，對於中、小型遊戲業者、獨立遊戲開發者，以及遊戲產業相關業者來說，E3展會活動依然具有可觀的商機媒合效果，因此也讓E3展會有繼續舉辦的價值。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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