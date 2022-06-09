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HoloLens負責人Alex Kipman傳涉及內部性騷擾 將離開微軟

聯合新聞網／ 楊又肇

依照Busniess Insider網站報導指稱，協助微軟開發HoloLens擴增實境頭戴裝置，同時過去也曾帶領Xbox體感視訊攝影機Kinect技術應用開發的技術研究者Alex Kipman，日前已經因為在公司內部涉及言語暴力及性騷擾指控，將從微軟離開。

微軟方面尚未對此作任何回應或證實，但從GeekWire網站取得微軟內部由Azure雲端運算部門負責人Scott Guthrie寄發信件內容，顯示Alex Kipman即將從微軟離開。不過，Scott Guthrie寄發信件內容沒有特別提及Alex Kipman離開原因，僅說明其將繼續留任2個月時間協助相關業務交接。

從Busniess Insider網站報導指出，超過25名微軟員工指控Alex Kipman的不當行為，其中包含令人不舒服的肢體觸摸，甚至涉及在辦公室內觀看色情影片內容。

在此之前，Alex Kipman曾負責帶領Xbox Kinect團隊，後續則負責推動HoloLens擴增實境頭戴裝置相關技術應用發展，而從今年5月就陸續被報導指稱在微軟內部有不良行為情況，但當時微軟未對報導做出任何回應，而Alex Kipman本人也未做出任何回覆，但從5月23日之後也未再透過個人Twitter帳號發表任何動態。

至於Alex Kipman離開微軟，是否會造成HoloLens產品未來發展受影響，目前暫時還無法確認。但從目前HoloLens產品發展情況來看，確實在HoloLens 2推出之後出現明顯停滯，甚至日前還傳出已經放棄打造HoloLens 3，改與三星合作打造新款混合實境頭戴裝置。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

擴增實境 性騷擾

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