Waymo與Uber簽署長期合作 推動自動駕駛卡車貨運技術發展

Waymo目前與Uber旗下貨運業務單位Uber Freight簽署長期戰略合作，雙方將投入推動自動駕駛卡車貨運技術發展。

在此合作下，未來Waymo服務將能運用Uber Freight貨物快遞服務相關技術，藉此將自動駕駛卡車應用在貨運車隊佈署需求。

而合作內容將分成兩階段發展，其中第一階段將把搭載Waymo自動駕駛技術的Peterbilt卡車應用在Uber Freight貨物快遞服務，預計今年底內完成整合，藉此由Waymo擔任運營業者角色，提供「司機即服務」 (DaaS, Driver as a Service)的業務項目。

第二階段則將使更多運營業者加入Uber Freight貨物快遞服務，透過Uber旗下服務媒合方式，讓更多搭載Waymo自動駕駛技術的卡車能運用在眾多貨物運送需求。

不過，目前Waymo與Uber尚未公布此項合作預計何時可對外提供使用，預期要等第一階段合作項目完成驗證，才會開始對外收費使用。

雙方預期在此項合作之下，將能藉由自動駕駛卡車技術，以及網路媒合資源，大幅改善大量貨物運送必須仰賴以人力駕駛為主的車隊資源，同時難以掌控車隊運作情況等問題。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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