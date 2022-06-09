蘋果執行長庫克 盼在傳統辦公與遠距工作間找到平衡點

在紐約舉辦的時代雜誌百大影響力人物活動上，蘋果執行長庫克（Tim Cook）在被問及後疫情時代的工作型態面臨改變情況，表示目前仍在嘗試找到合適的平衡點，希望能在回到辦公室的過往工作型態，與遠距工作型態之間找到更好的作法。

在此之前，不少蘋果員工曾因公司要求回到辦公室工作而出現反彈情況，例如原本在蘋果負責機器學習總監Ian Goodfellow，在不滿公司重返辦公室政策情況下，轉向加入Alphabet旗下人工智慧技術公司DeepMind，而部分蘋果員工也因為公司重返辦公室政策，決定離職另謀可在家或遠距形式辦公的工作機會。

Tim Cook對此表示，目前透過線上形式的互動模式確實更方便，同時也能像實體見面般討論工作內容，只是整體感受仍會有明顯差異，而自己則是更偏好在近距離面對面談話時的「意外發現」。

言下之意，相較目前許多科技業者同意員工以遠距形式辦公，僅在有需求情況下才回辦公室工作，蘋果接下來將會傾向要求員工重返辦公室，並且恢復過往般的工作型態。

而對於Zoom、Cisco等業者提倡的混合辦公模式，甚至是透過虛擬視覺技術強化線上互動體驗的趨勢發展，Tim Cook則認為此類技術確實有利於未來互動模式發展，但最終仍無法取代過往以來面對面的互動聯繫方式，但也預期未來人們之間的互動模式將會更加不同。

同時，Tim Cook在接受訪談時也表示，隱私問題若無法被重視改善的話，未來也可能改變人們互動方式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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