歐盟決議以USB-C當統一充電介面 iPhone將棄用Lightning接孔

如市場預期，歐盟稍早決議將以USB-C作為所有手機及電子裝置的統一充電介面，藉此降低電子垃圾生成問題，同時也能讓消費者使用更加便利。

而歐盟也特別說明此項決議將適用於所有中小型尺寸可攜電子裝置，舉凡手機、相機、電子書、耳機、掌上遊戲機、隨身音響、平板等裝置都必須使用USB-C作為共通充電介面，而所有電子裝置生產業者必須在2024年秋季以前遵循新規定。

至於筆電類裝置則可以有更長準備期，但在規定正式啟用的40個月後也必須全面採用USB-C作為統一充電介面。

另外，歐盟此次決議也將要求業者必須清楚標示充電設備所對應輸出功率規格，例如USB-C充電線是否對應高瓦數如240W的充電功率，讓消費者能更容易識別所購買產品是否符合使用需求。

依照歐盟統計，若全面採用統一充電介面，在電子裝置原廠盒裝內扣除非必要的充電器，每年約可節省高達2.5億歐元的開銷，並且能大幅降低因重複累積充電器所產生的電子垃圾問題。

彭博新聞報導指出，歐盟地區每年約拋棄多達12000噸重的充電器，而消費者每年約花費24億歐元 (約28億美元)額外購買更符合使用需求的充電器，例如支援更高瓦數快充，或是對應多裝置同時充電設計，使得在電子裝置原廠盒裝隨附充電器，通常會形成明顯浪費。

在歐盟推動之下，目前在歐洲市場的流通使用的充電器規格已經從30種減少為3種，其中蘋果採用的Lightning介面使用比例，在歐洲境內銷售電子產品就佔約20%，因此自然也成為歐盟要求調整充電介面設計對象之一。

此次公布決議，還必須獲得歐盟議會與理事會批准，預計要等到今年夏季之後才會正式通過，並且對外公告20天後才會生效，但預期接下來將使蘋果必須捨棄現有Lightning介面，開始全面採用USB-C介面設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦