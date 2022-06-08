滴滴正式向美國SEC遞交下市申請表 近期內正式從紐交所下市
去年底宣布將啟動從紐約證券交易所下市流程後，日前已經正式向美國證券交易委員會遞交下市申請表，預計在提出申請後10天內正式從紐約證券交易所下市。
而從紐約證券交易所下市後，滴滴將不再透過紐約證券交易所掛牌交易，但其存託憑證將轉為一集憑證，仍可繼續在美國進行交易，或是轉為其他投資標的。
依照先前說明，滴滴確認將在香港證券交易所掛牌上市，目前預期會在今年夏季進行掛牌。
在先前消息中，中國政府基於擔心滴滴在美國掛牌上市因素，因此可能會被美國政府要求提供其持有敏感資訊，可能因此對中國國家安全造成威脅，因此希望滴滴從紐交所下市，而宣布啟動從紐約證券交易所下市流程，則是證實受到中國政府壓力。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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