小米求資源整合 確定合併Xiaomi、Redmi了！
小米手機產品部門總經理常程於今年初從小米離開，其職務由小米手機部門總裁曾學忠兼任之後，小米稍早再次宣布組織異動消息，確定將小米產品部門與Redmi產品部門合併為手機產品部門，並且將由凌小兵擔任手機產品總經理。
而在手機產品部門底下，將分別設置Xiaomi產品部門、Redmi產品部門，以及Pad產品部門，各自對應小米手機、Redmi手機，以及平板裝置產品。其中，Xiaomi產品部門將由石莎莎擔任負責人，郭瑞敏則將擔任Pad產品部門負責人，而Redmi產品部門則由凌小兵兼任負責人。
至於凌小兵將向小米集團資深副總裁盧偉冰，以及小米手機部門總裁曾學忠匯報，主要承接常程先前擔任小米手機產品部門總經理職務內容。
另外，此次宣布將小米產品部門與Redmi產品部門合併，將更有利小米、Redmi兩大品牌資源共用，同時也有利於平板等裝置與手機使用體驗整合。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪ 蘋果想為Apple Watch這處裝鏡頭 專利圖曝拍照怪動作引網笑「像間諜」
▪ 人妻秀尪DIY「快篩隨身碟」！吸2.3萬人大讚想買 還幫忙想優化方法
▪ 【超實用】聽音樂入眠 「睡著就關閉」 正妹教iPhone這功能就達成
▪ 價差三千...iPad Air 5、iPad mini 6該選誰？超詳細比較文看這教你挑
▪ 【周報】Netflix打擊不了「寄生帳號」原因曝光
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言