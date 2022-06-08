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小米求資源整合 確定合併Xiaomi、Redmi了！

聯合新聞網／ 楊又肇

小米手機產品部門總經理常程於今年初從小米離開，其職務由小米手機部門總裁曾學忠兼任之後，小米稍早再次宣布組織異動消息，確定將小米產品部門與Redmi產品部門合併為手機產品部門，並且將由凌小兵擔任手機產品總經理。

而在手機產品部門底下，將分別設置Xiaomi產品部門、Redmi產品部門，以及Pad產品部門，各自對應小米手機、Redmi手機，以及平板裝置產品。其中，Xiaomi產品部門將由石莎莎擔任負責人，郭瑞敏則將擔任Pad產品部門負責人，而Redmi產品部門則由凌小兵兼任負責人。

至於凌小兵將向小米集團資深副總裁盧偉冰，以及小米手機部門總裁曾學忠匯報，主要承接常程先前擔任小米手機產品部門總經理職務內容。

另外，此次宣布將小米產品部門與Redmi產品部門合併，將更有利小米、Redmi兩大品牌資源共用，同時也有利於平板等裝置與手機使用體驗整合。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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