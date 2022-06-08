小米求資源整合 確定合併Xiaomi、Redmi了！

在紐約舉辦的時代雜誌百大影響力人物活動上，蘋果執行長庫克（Tim Cook）在被問及後疫情時代的工作型態面臨改變情況，表示目前仍在嘗試找到合適的平衡點，希望能在回到辦公室的過往工作型態，與遠距工作型態之間找到更好的作法。

2022-06-09 09:03