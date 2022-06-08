聽新聞
test
0:00 / 0:00
大規模槍擊事件埋陰影 Axon計劃開發配備電擊槍無人機阻噩耗
近來美國屢屢發生槍擊事件，為了期望能快速安全阻止這類事件，美國國防科技公司Axon宣布將開發配備Taser泰瑟電擊槍的無人機。
這是一架配備遠端控制的四軸無人機，內建專用的Axon Air視訊鏡頭和小型電擊武器。
雷射槍的原理是發射兩個小飛鏢，每個飛鏢都有一根細線與主裝置相連。當飛鏢擊中人時，會發出電擊，擾亂個人的神經系統。
正常狀況下，電擊無人機會只會讓人暫時失去能力，不過仍有部分電擊槍相關的死亡報告。
Axon表示這款無人機系統的攝影鏡頭將與Fusus公司合作，並與即時無人機控制系統DroneSense公司聯合開發，將連接到學校、公司的安全攝影機網路，搭配上VR虛擬實境進行培訓，希望藉此能在60秒鐘內阻止槍擊事件。
《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》
數位夯什麼
▪ 蘋果想為Apple Watch這處裝鏡頭 專利圖曝拍照怪動作引網笑「像間諜」
▪ 人妻秀尪DIY「快篩隨身碟」！吸2.3萬人大讚想買 還幫忙想優化方法
▪ 【超實用】聽音樂入眠 「睡著就關閉」 正妹教iPhone這功能就達成
▪ 價差三千...iPad Air 5、iPad mini 6該選誰？超詳細比較文看這教你挑
▪ 【周報】Netflix打擊不了「寄生帳號」原因曝光
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言