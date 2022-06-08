大規模槍擊事件埋陰影 Axon計劃開發配備電擊槍無人機阻噩耗

近來美國屢屢發生槍擊事件，為了期望能快速安全阻止這類事件，美國國防科技公司Axon宣布將開發配備Taser泰瑟電擊槍的無人機。

這是一架配備遠端控制的四軸無人機，內建專用的Axon Air視訊鏡頭和小型電擊武器。

雷射槍的原理是發射兩個小飛鏢，每個飛鏢都有一根細線與主裝置相連。當飛鏢擊中人時，會發出電擊，擾亂個人的神經系統。

正常狀況下，電擊無人機會只會讓人暫時失去能力，不過仍有部分電擊槍相關的死亡報告。

Axon表示這款無人機系統的攝影鏡頭將與Fusus公司合作，並與即時無人機控制系統DroneSense公司聯合開發，將連接到學校、公司的安全攝影機網路，搭配上VR虛擬實境進行培訓，希望藉此能在60秒鐘內阻止槍擊事件。

圖片及資料來源：Axon

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

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