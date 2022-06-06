蘋果、安卓充電接頭可以統一？外媒曝歐盟最快這天達成協議

iPhone充電頭規格為Lightning充電線，安卓則使用USB-C充電頭，使跨品牌產品無法相容使用，用戶間也無法分享使用相同充電產品。對此，歐盟正打算從法律規範著手，制定法規統一充電器接口規格。

事實上，早在10多年前，歐盟就曾提出統一充電規格的議題。根據《路透》引述知情人士說法，針對手機、平板和耳機產品的充電頭規格統一問題，歐盟將於明（7）日與歐盟議員開啟商討，且據報導透露這可能是相關議程的最後一次討論，即表示歐盟正大力推動議會達成協議。

知情人士透露，這項議題將會把討論目標延伸至筆電，可能會因此影響到三星和華為等設備製造商。據悉，議員們更提出希望在2025年前將無線充電系統納入統一規格標準中。

報導指出，目前蘋果並未對此發表看法，但它過去曾表示不恰當地使用過時的國際標準會扼殺「創新」，且迫使用戶重新更換充電器恐會產生大量電子垃圾。

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