快訊

議員再轟5帳號疑網軍 柯文哲否認：只不過上班太閒了

聽10個錄音檔願簽不外流切結書 恩恩爸：譯文不足夠還原事發經過

蘋果、安卓充電接頭可以統一？外媒曝歐盟最快這天達成協議

聯合新聞網／ 綜合報導
蘋果與安卓產品有望使用統一規格充電頭。 示意圖／ingimage
蘋果與安卓產品有望使用統一規格充電頭。 示意圖／ingimage

iPhone充電頭規格為Lightning充電線，安卓則使用USB-C充電頭，使跨品牌產品無法相容使用，用戶間也無法分享使用相同充電產品。對此，歐盟正打算從法律規範著手，制定法規統一充電器接口規格。

事實上，早在10多年前，歐盟就曾提出統一充電規格的議題。根據《路透》引述知情人士說法，針對手機、平板和耳機產品的充電頭規格統一問題，歐盟將於明（7）日與歐盟議員開啟商討，且據報導透露這可能是相關議程的最後一次討論，即表示歐盟正大力推動議會達成協議。

知情人士透露，這項議題將會把討論目標延伸至筆電，可能會因此影響到三星和華為等設備製造商。據悉，議員們更提出希望在2025年前將無線充電系統納入統一規格標準中。

報導指出，目前蘋果並未對此發表看法，但它過去曾表示不恰當地使用過時的國際標準會扼殺「創新」，且迫使用戶重新更換充電器恐會產生大量電子垃圾。

歐盟 筆電 平板 Lightning USB-C iPhone Android

延伸閱讀

別再說Android抄襲iPhone 外媒分析「其實他們在互相模仿」

「該買平板或筆電？」讓女大生好困擾 網：用它做報告超母湯

浪漫求婚變悲劇！她「我願意...」說一半被打斷 迪士尼員工鬧場搶戒指

史上最便宜是它？爆料指三星新款可折疊手機只要中階價位

相關新聞

蘋果、安卓充電接頭可以統一？外媒曝歐盟最快這天達成協議

iPhone充電頭規格為Lightning充電線，安卓則使用USB-C充電頭，使跨品牌產品無法相容使用，用戶間也無法分享使用相同充電產品。對此，歐盟正打算從法律規範著手，制定法規統一充電器接口規格。

蘋果WWDC 2022明凌晨登場該期待什麼？這3款新玩意一次看

蘋果年度開發者大會WWDC 2022終於準備開始，筆者整理近期諸多傳聞，在活動開始前來看看有哪些內容可能會被公布。

Google共同創辦人設輕型航空研究公司 最快今年底前進行首次試飛

由Google共同創辦人Sergey Brin創立的輕型航空研究公司LTA (Lighter Than Air) Research，預計在今年稍晚時候進行首次大型試飛。

任職長達23年 亞馬遜全球消費業務執行長將在今年7月離開

亞馬遜稍早地交給證券交易委員會的文件證實，亞馬遜全球消費業務執行長Dave Clark將在今年7月1日離開。

蘋果第一款頭戴裝置 傳將具備這項突破功能

蘋果在全球開發者大會將於6日登場之際，正努力開發混合實境（MR）頭戴裝置，目前正在克服一些技術挑戰，力拚讓這款裝置跨越以...

蘋果WWDC明登場 搶先看看可能推出的軟硬體新品

蘋果第33屆全球開發者大會（WWDC）定美西時間6日上午10時（台灣時間7日凌晨1時）開幕，將採線上方式舉行，預期蘋果將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。