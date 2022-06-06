蘋果、安卓充電接頭可以統一？外媒曝歐盟最快這天達成協議
iPhone充電頭規格為Lightning充電線，安卓則使用USB-C充電頭，使跨品牌產品無法相容使用，用戶間也無法分享使用相同充電產品。對此，歐盟正打算從法律規範著手，制定法規統一充電器接口規格。
事實上，早在10多年前，歐盟就曾提出統一充電規格的議題。根據《路透》引述知情人士說法，針對手機、平板和耳機產品的充電頭規格統一問題，歐盟將於明（7）日與歐盟議員開啟商討，且據報導透露這可能是相關議程的最後一次討論，即表示歐盟正大力推動議會達成協議。
知情人士透露，這項議題將會把討論目標延伸至筆電，可能會因此影響到三星和華為等設備製造商。據悉，議員們更提出希望在2025年前將無線充電系統納入統一規格標準中。
報導指出，目前蘋果並未對此發表看法，但它過去曾表示不恰當地使用過時的國際標準會扼殺「創新」，且迫使用戶重新更換充電器恐會產生大量電子垃圾。
▪ 蘋果想為Apple Watch這處裝鏡頭 專利圖曝拍照怪動作引網笑「像間諜」
▪ 人妻秀尪DIY「快篩隨身碟」！吸2.3萬人大讚想買 還幫忙想優化方法
▪ 【超實用】聽音樂入眠 「睡著就關閉」 正妹教iPhone這功能就達成
▪ 價差三千...iPad Air 5、iPad mini 6該選誰？超詳細比較文看這教你挑
▪ 【周報】Netflix打擊不了「寄生帳號」原因曝光
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言