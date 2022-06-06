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Google共同創辦人設輕型航空研究公司 最快今年底前進行首次試飛

聯合新聞網／ 楊又肇

由Google共同創辦人Sergey Brin創立的輕型航空研究公司LTA (Lighter Than Air) Research，預計在今年稍晚時候進行首次大型試飛。

LTA Research創立於2014年，總部位於舊金山灣區聖塔克拉拉郡的莫菲特聯邦機場，鄰近Google總部所在的山景城北部，以及森尼韋爾北部之間，由美國太空總署從2015年租賃給LTA Research使用。

而目前LTA Research正在對外招募超過數百名的航空工程人員，預計建造可用於偏遠地區，或是災區執行任務使用的大型飛艇。

在相關規劃中，LTA Research計畫打造零碳排放的大型飛艇，並且透過早期飛船設計方式，打造長達120公尺的探路者1號 (Pathfinder 1)大型飛艇，預計在今年底之前進行試飛。而目前LTA Research正在俄亥俄州的阿克倫著手打造探路者3號，長度將增加至185公尺，預計在明年完工，並且能承載96噸重量，最高航程約可達1萬英哩，約可達1.6萬公里。

此外，LTA Research更計畫在接下來幾個月內於阿克倫擴大招募員工，預計將使員工人數增加至400人以上規模。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

舊金山 太空 碳排放

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