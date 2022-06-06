任職長達23年 亞馬遜全球消費業務執行長將在今年7月離開

亞馬遜稍早地交給證券交易委員會的文件證實，亞馬遜全球消費業務執行長Dave Clark將在今年7月1日離開。

Dave Clark過去在亞馬遜任職超過23年，從1999年5月加入亞馬遜負責電商銷售業務，後續更參與實體店面、第三家賣家市場，以及Prime訂閱業務，後續則在2021年1月開始擔任亞馬遜全球消費業務執行長。

依照Dave Clark在個人LinkedIn頁面說明，過去已經與家人、親友討論多次，但最後決定在團隊發展穩定之後再離開，同時也感謝團隊從過去以來的支持。

而亞馬遜執行長Andy Jassy也表示感謝Dave Clark過去以來的付出，同時也說明將會在未來幾周內公布Dave Clark職位後繼人選。

除了亞馬遜，Meta日前也宣布任職長達14年，並且以曾在Google負責AdWords、AdSense業務經驗，協助推動Facebook龐大廣告業務成長的營運長Sheryl Sandberg，將會在今年秋季離開，其職位將由現任現任成長長Javier Olivan接任。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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