任職長達23年 亞馬遜全球消費業務執行長將在今年7月離開
亞馬遜稍早地交給證券交易委員會的文件證實，亞馬遜全球消費業務執行長Dave Clark將在今年7月1日離開。
Dave Clark過去在亞馬遜任職超過23年，從1999年5月加入亞馬遜負責電商銷售業務，後續更參與實體店面、第三家賣家市場，以及Prime訂閱業務，後續則在2021年1月開始擔任亞馬遜全球消費業務執行長。
依照Dave Clark在個人LinkedIn頁面說明，過去已經與家人、親友討論多次，但最後決定在團隊發展穩定之後再離開，同時也感謝團隊從過去以來的支持。
而亞馬遜執行長Andy Jassy也表示感謝Dave Clark過去以來的付出，同時也說明將會在未來幾周內公布Dave Clark職位後繼人選。
除了亞馬遜，Meta日前也宣布任職長達14年，並且以曾在Google負責AdWords、AdSense業務經驗，協助推動Facebook龐大廣告業務成長的營運長Sheryl Sandberg，將會在今年秋季離開，其職位將由現任現任成長長Javier Olivan接任。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪ 蘋果想為Apple Watch這處裝鏡頭 專利圖曝拍照怪動作引網笑「像間諜」
▪ 人妻秀尪DIY「快篩隨身碟」！吸2.3萬人大讚想買 還幫忙想優化方法
▪ 【超實用】聽音樂入眠 「睡著就關閉」 正妹教iPhone這功能就達成
▪ 價差三千...iPad Air 5、iPad mini 6該選誰？超詳細比較文看這教你挑
▪ 【周報】Netflix打擊不了「寄生帳號」原因曝光
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言