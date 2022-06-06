快訊

她用蘋果AirTag跟蹤男友搭訕別人 大吃醋憤起殺機開車碾死

國泰金、富邦金俄債息收到了 台積電五月營收能續旺？

如何拆解俄國謊言？ 烏克蘭查核組織的戰術分享

聽新聞
test
0:00 / 0:00

任職長達23年 亞馬遜全球消費業務執行長將在今年7月離開

聯合新聞網／ 楊又肇

亞馬遜稍早地交給證券交易委員會的文件證實，亞馬遜全球消費業務執行長Dave Clark將在今年7月1日離開。

Dave Clark過去在亞馬遜任職超過23年，從1999年5月加入亞馬遜負責電商銷售業務，後續更參與實體店面、第三家賣家市場，以及Prime訂閱業務，後續則在2021年1月開始擔任亞馬遜全球消費業務執行長。

依照Dave Clark在個人LinkedIn頁面說明，過去已經與家人、親友討論多次，但最後決定在團隊發展穩定之後再離開，同時也感謝團隊從過去以來的支持。

而亞馬遜執行長Andy Jassy也表示感謝Dave Clark過去以來的付出，同時也說明將會在未來幾周內公布Dave Clark職位後繼人選。

除了亞馬遜，Meta日前也宣布任職長達14年，並且以曾在Google負責AdWords、AdSense業務經驗，協助推動Facebook龐大廣告業務成長的營運長Sheryl Sandberg，將會在今年秋季離開，其職位將由現任現任成長長Javier Olivan接任。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

電商 廣告

延伸閱讀

亞馬遜Kindle更新速度跟不上 中國用戶變心

Netflix 打擊不了「寄生帳號」！使用者跳過這「這動作」也沒事

第一本OKR減碳指南

亞馬遜正式在洛杉磯啟用首家實體自助式服飾店Amazon Style

相關新聞

蘋果WWDC 2022明凌晨登場該期待什麼？這3款新玩意一次看

蘋果年度開發者大會WWDC 2022終於準備開始，筆者整理近期諸多傳聞，在活動開始前來看看有哪些內容可能會被公布。

一周數位爆報／正妹教你iPhone「睡著悄關音樂」方法 Netflix打擊不了寄生帳號原因曝

沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看。

Google共同創辦人設輕型航空研究公司 最快今年底前進行首次試飛

由Google共同創辦人Sergey Brin創立的輕型航空研究公司LTA (Lighter Than Air) Research，預計在今年稍晚時候進行首次大型試飛。

任職長達23年 亞馬遜全球消費業務執行長將在今年7月離開

亞馬遜稍早地交給證券交易委員會的文件證實，亞馬遜全球消費業務執行長Dave Clark將在今年7月1日離開。

蘋果第一款頭戴裝置 傳將具備這項突破功能

蘋果在全球開發者大會將於6日登場之際，正努力開發混合實境（MR）頭戴裝置，目前正在克服一些技術挑戰，力拚讓這款裝置跨越以...

蘋果WWDC明登場 搶先看看可能推出的軟硬體新品

蘋果第33屆全球開發者大會（WWDC）定美西時間6日上午10時（台灣時間7日凌晨1時）開幕，將採線上方式舉行，預期蘋果將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。