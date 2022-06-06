與SkyWater Technology合作 Google透過開源網站協助預算有限的開發者設計晶片

Google稍早啟用可讓使用者自行設計晶片的開源網站服務，將可協助打造130nm製程的晶片產品。

此項服務是與位於明尼蘇達州布隆明頓的半導體工程及製造代工業者SkyWater Technology合作，並且提供開源設計套件，讓資金有限的開發者能藉由130nm製程打造晶片產品。

雖然相比目前多數主流晶片設計都已經下探更小製程技術，130nm製程依然可用於多數物聯網裝置、被動元件等設計，而透過Google此項服務將可對應Microwatt OpenPOWER 64-bit位元核心，或是基於RISC-V架構核心晶片，另外也能用於打造各類ASIC晶片產品。

而免費雲端晶片設計平台Efabless將與Google項服務合作，開發者將可在6月8日以前透過Google此項服務遞交設計，並且透過Efabless旗下代工資源協助生產。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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