蘋果WWDC 2022明凌晨登場該期待什麼？這3款新玩意一次看

蘋果年度開發者大會WWDC 2022終於準備開始，筆者整理近期諸多傳聞，在活動開始前來看看有哪些內容可能會被公布。

作業系統更新

在每年的WWDC期間，最重要的應該就是蘋果生態系產品所對應作業系統更新，其中包含iOS 16，以及以iOS 16為基礎的iPadOS 16，以及watchOS 9、tvOS 16與新版HomePod作業系統audioOS 16，另外也將更macOS 13。

其中，除了強化蘋果生態系產品之間連動使用體驗，並且強化資料隱私保護，在iOS 16部分預期將會強化桌面小工具 (Widgets)應用功能，另外也可能應用OLED螢幕上鎖時，藉由常時顯示 (Always On Display)畫面提供更多使用功能。

而在iOS 16與watchOS 16的健康應用功能方面，則會加入更多健身相關應用體驗，同時也會提高身體數據追蹤準確度，另外也預期在Apple Pay與錢包功能進行強化，尤其是透過Apple Pay收付款，以及無信用卡的先買後付消費模式整合。在iPadOS方面則預期會強化多公操作體驗，甚至可能針對Pro機種加入性能強化功能。

至於tvOS 16與audioOS 16預期會加入更多智慧連網應用服務，預期也會公布更多與秋季即將整合的Matter通用連接協議細節內容，至於macOS 13則可能會公布更多原生對應Mac使用的app項目，並且提高Apple Silicon處理器整合使用體驗。

此外，市場消息再次傳出蘋果計畫打造自有搜尋引擎服務，或許也會在此次WWDC 2022期間公布具體細節。

新版realityOS

先前有不少消息顯示蘋果準備推出新版realityOS作業系統，很可能會預告即將推出旗下虛擬視覺頭戴裝置消息，但具體細節可能會等今年秋季之後才會有更具體細節透露。

除了realityOS，蘋果預期也會強化更新旗下擴增實境應用功能，亦即強化ARKit技術功能，讓開發者更容易打造各類擴增實境內容服務。

新版MacBook Air、M2處理器

此次WWDC 2022也可能再次出現蘋果在會上揭曉硬體的情況，預期將會公布新款採用M2處理器的新款MacBook Air。

其中，M2處理器預期將接續M1處理器設計，並且改善其中核心架構效能，同時預期也將比照M1系列推出多款衍生處理器規格，例如M1 Pro、M1 Ultra等，但是否會在此次活動上完整公布，暫時還無法確認。

而搭載M2處理器的新款MacBook Air，則可能導入新版MacBook Pro設計，取消原本前窄後高的水滴型機身設計，並且加入MagSafe充電介面，但連接埠可能不會像新版MacBook Pro那樣豐富，或許僅保留支援2組Thunderbolt 4的USB-C連接埠、1組3.5mm耳機孔，而不會具備HDMI與SD讀卡機。

至於顏色部分，先前有消息傳出新款MacBook Air將具備多彩選項，但考量目前中國供應鏈、代工廠運作情況，可能僅提供基礎太空灰、銀色、金色與藍色款式，同時螢幕邊框將採用白色設計，而非MacBook Pro等機種採用的黑色邊框，另外在螢幕邊框窄化的情況下，將會加入瀏海造型設計。

WWDC 2022的主題演講怎觀看？

此次WWDC 2022一樣透過線上形式開放所有人參與，僅部分與蘋果工程人員深入討論的環節僅開放加入開發者計畫身分的人參加。

不過，主題演講內容都可以透過蘋果官網，或是透過YouTube頻道進行觀看，另外亦可透過蘋果開發者官網或app觀看主題演講內容，至於裝置則可透過Mac、iPhone、iPad或Apple TV等播放，而Windows PC亦可作為播放工具。

至於時間則是在台灣時間6月7日凌晨1點 (美國西岸時間6月6日上午10點)，同時蘋果此次將開放部分獲選的開發者前往加州Apple Park總部參與此次WWDC 2022活動，同時也將在活動期間公布年度Design Awards獲獎名單。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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