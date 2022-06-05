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一周數位爆報／正妹教你iPhone「睡著悄關音樂」方法 Netflix打擊不了寄生帳號原因曝
沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看。
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驚訝度：★★★★★
小編評語：已經搞不清楚到底是不是假買賣，真宣傳了。
實用！聽音樂入眠 「睡著就關閉」 正妹教iPhone這功能就達成助眠的方法百百種，不少人會邊聽舒服的音樂進入夢鄉，但隨後可能又被不斷放送的音樂「吵醒」，如何在睡著不醒來的狀態下關掉音樂呢？國外一名女子發現iPhone有這項神奇功能。（繼續閱讀…）
實用度：★★★★★
小編評語：雖然有身邊的朋友知道這功能，但我真的不知道可以倒數關音樂，太神奇啦～。
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實用度：★★★★☆
小編評語：鏡頭如果裝在Apple Watch上，整支手錶會不會變得超重啊？
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不安度：★★★★★
小編評語：讓人感到不舒服就是一件不對的事，可別以為在虛擬世界想做什麼就做什麼。
直播。期間將有iOS 16、iPadOS 16、watchOS 9、tvOS 16及macOS 13等軟體介紹外，可能還有新版MacBook Air、AR/VR頭戴式裝置等硬體，但後者被外媒打臉「將會延遲」。《聯合新聞網》整理這次可能出現的「硬體」亮點。（繼續閱讀…）
期待度：★★★★☆
小編評語：黑瀏海可能可以接受，但白瀏海看久了好像還是有點怪怪的…。
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意外度：★★★★★
小編評語：蛤～為什麼這樣看，伺服器都不會壞掉？
秘魯、智利與哥斯大黎加測試額外計費的多人使用方案，希望藉此帶動新訂閱用戶成長量。不過，從近期相關動態來看，Netflix顯然並未積極處理此類情況。（繼續閱讀…）
胡亂度：★★★★★
小編評語：我就看Netflix到底要怎麼做才能「抓好抓滿」！
數位夯什麼
▪ 蘋果想為Apple Watch這處裝鏡頭 專利圖曝拍照怪動作引網笑「像間諜」
▪ 【超實用】聽音樂入眠 「睡著就關閉」 正妹教iPhone這功能就達成
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