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一周數位爆報／正妹教你iPhone「睡著悄關音樂」方法 Netflix打擊不了寄生帳號原因曝

聯合新聞網／ 綜合報導
5/30～6/5一周數位爆報。（製圖／聯合新聞網）
5/30～6/5一周數位爆報。（製圖／聯合新聞網）

沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看


日前Google尚未發布的Pixel 7原型機被放上eBay拍賣，昨（1）日更有網友聲稱買到Pixel 7 Pro原型機，並已使用三週，引起網友質疑其真實性。（繼續閱讀…）

驚訝度：★★★★★

小編評語：已經搞不清楚到底是不是假買賣，真宣傳了。

網友聲稱自己買到未發布的Pixel 7 Pro，在貼文發出後手機資料隨即遭遠端刪除。圖擷自9to5google
網友聲稱自己買到未發布的Pixel 7 Pro，在貼文發出後手機資料隨即遭遠端刪除。圖擷自9to5google


助眠的方法百百種，不少人會邊聽舒服的音樂進入夢鄉，但隨後可能又被不斷放送的音樂「吵醒」，如何在睡著不醒來的狀態下關掉音樂呢？國外一名女子發現iPhone有這項神奇功能。（繼續閱讀…）

實用度：★★★★★

小編評語：雖然有身邊的朋友知道這功能，但我真的不知道可以倒數關音樂，太神奇啦～。

手機大師Katarina Mogus發現可以用iPhone聽音樂入睡，利用計時器自動關閉音樂。（翻攝自TikTok）
手機大師Katarina Mogus發現可以用iPhone聽音樂入睡，利用計時器自動關閉音樂。（翻攝自TikTok）


智慧型手錶可以測心率、血氧時，還會有什麼新變化？蘋果（Apple）的Apple Watch 7與上一代相比，邊框縮窄了40%，也讓螢幕區域增大了20%，亮度也比上一代增加70%。但蘋果其實一直在研究，要如何把鏡頭塞到Apple Watch中。（繼續閱讀…）

實用度：★★★★☆

小編評語：鏡頭如果裝在Apple Watch上，整支手錶會不會變得超重啊？

Apple Watch 7與上一代相比，邊框縮窄了40%，也讓螢幕區域增大了20%。（翻攝自蘋果官網）
Apple Watch 7與上一代相比，邊框縮窄了40%，也讓螢幕區域增大了20%。（翻攝自蘋果官網）


一名女研究員登入元宇宙後，參加Horizon World私人聚會遭其他用戶「侵犯」，她事後表示，「整個經歷很不知所措和難以理解」。（繼續閱讀…）

不安度：★★★★★

小編評語：讓人感到不舒服就是一件不對的事，可別以為在虛擬世界想做什麼就做什麼。

一名在元宇宙遭強暴的研究員表示，當另一名用戶碰到妳的時候，手部的控制器會振動，所以在遇到虛擬攻擊時，會產生非常不知所措甚至令人不安的感覺。 示意圖。 非新聞當事者／ingimage
一名在元宇宙遭強暴的研究員表示，當另一名用戶碰到妳的時候，手部的控制器會振動，所以在遇到虛擬攻擊時，會產生非常不知所措甚至令人不安的感覺。 示意圖。 非新聞當事者／ingimage


蘋果（Apple）2022年全球開發者大會（WWDC）將於6月6日至10日舉行（台灣時間為6月7日凌晨1點起），可從官網或YouTube觀看直播。期間將有iOS 16、iPadOS 16、watchOS 9、tvOS 16及macOS 13等軟體介紹外，可能還有新版MacBook Air、AR/VR頭戴式裝置等硬體，但後者被外媒打臉「將會延遲」。《聯合新聞網》整理這次可能出現的「硬體」亮點。（繼續閱讀…）

期待度：★★★★☆

小編評語：黑瀏海可能可以接受，但白瀏海看久了好像還是有點怪怪的…。

蘋果2022年全球開發者大會（WWDC）於台灣時間為6月7日凌晨1點起舉行。（翻攝自蘋果官網）
蘋果2022年全球開發者大會（WWDC）於台灣時間為6月7日凌晨1點起舉行。（翻攝自蘋果官網）


美國男星強尼戴普（Johnny Deep）與前妻安珀赫德（Amber Heard）互控誹謗官司於台灣時間今（2）日凌晨3點半宣判，最終強尼戴普洗刷6年來的「家暴男」污名，獲得勝訴。（繼續閱讀…）

意外度：★★★★★

小編評語：蛤～為什麼這樣看，伺服器都不會壞掉？

美國男星強尼戴普（Johnny Deep）與前妻安珀赫德（Amber Heard）互控毀謗官司於台灣時間今（2）日凌晨3點半宣判。 路透
美國男星強尼戴普（Johnny Deep）與前妻安珀赫德（Amber Heard）互控毀謗官司於台灣時間今（2）日凌晨3點半宣判。 路透


先前Netflix曾表明將打擊濫用家庭成員共用功能的情況，並且在秘魯、智利與哥斯大黎加測試額外計費的多人使用方案，希望藉此帶動新訂閱用戶成長量。不過，從近期相關動態來看，Netflix顯然並未積極處理此類情況。（繼續閱讀…）

胡亂度：★★★★★

小編評語：我就看Netflix到底要怎麼做才能「抓好抓滿」！

先前Netflix曾表明將打擊濫用家庭成員共用功能的情況，不過，從近期相關動態來看，Netflix顯然並未積極處理此類情況。路透
先前Netflix曾表明將打擊濫用家庭成員共用功能的情況，不過，從近期相關動態來看，Netflix顯然並未積極處理此類情況。路透

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