一周數位爆報／正妹教你iPhone「睡著悄關音樂」方法 Netflix打擊不了寄生帳號原因曝

沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看。

驚訝度：★★★★★ 小編評語：已經搞不清楚到底是不是假買賣，真宣傳了。

網友聲稱自己買到未發布的Pixel 7 Pro，在貼文發出後手機資料隨即遭遠端刪除。圖擷自 9to5google

實用度：★★★★★ 小編評語：雖然有身邊的朋友知道這功能，但我真的不知道可以倒數關音樂，太神奇啦～。

手機大師Katarina Mogus發現可以用iPhone聽音樂入睡，利用計時器自動關閉音樂。（翻攝自TikTok）

實用度：★★★★☆ 小編評語：鏡頭如果裝在Apple Watch上，整支手錶會不會變得超重啊？

Apple Watch 7與上一代相比，邊框縮窄了40%，也讓螢幕區域增大了20%。（翻攝自蘋果官網）

不安度：★★★★★ 小編評語：讓人感到不舒服就是一件不對的事，可別以為在虛擬世界想做什麼就做什麼。

一名在元宇宙遭強暴的研究員表示，當另一名用戶碰到妳的時候，手部的控制器會振動，所以在遇到虛擬攻擊時，會產生非常不知所措甚至令人不安的感覺。 示意圖。 非新聞當事者／ingimage

期待度：★★★★☆ 小編評語：黑瀏海可能可以接受，但白瀏海看久了好像還是有點怪怪的…。

蘋果2022年全球開發者大會（WWDC）於台灣時間為6月7日凌晨1點起舉行。（翻攝自蘋果官網）

意外度：★★★★★ 小編評語：蛤～為什麼這樣看，伺服器都不會壞掉？

美國男星強尼戴普（Johnny Deep）與前妻安珀赫德（Amber Heard）互控毀謗官司於台灣時間今（2）日凌晨3點半宣判。 路透

胡亂度：★★★★★ 小編評語：我就看Netflix到底要怎麼做才能「抓好抓滿」！

先前Netflix曾表明將打擊濫用家庭成員共用功能的情況，不過，從近期相關動態來看，Netflix顯然並未積極處理此類情況。路透

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