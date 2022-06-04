Apple Arcade創意總監跳槽至迪士尼 將負責推動元宇宙業務
原本負責蘋果訂閱遊戲服務Apple Arcade的創意總監Mark Bozon，稍早證實將跳槽至迪士尼，並且負責元宇宙相關內容開發。
Mark Bozon在今年5月離開蘋果，隨即加入迪士尼擔任副總裁，主要負責下一世代內容創新體驗業務，其中包含整合多項迪士尼內容資產打造更沉浸的線上體驗。
而依照迪士尼執行長Bob Chapek今年2月透露說法，希望進一步佈局元宇宙應用，並且與迪士尼旗下內容資產結合，藉此打造全新體驗。而Mark Bozon接下來負責業務，顯然會與元宇宙應用有更多關聯，同時將使迪士尼內容資產能有全新應用可能性。
在此之前，Mark Bozon曾在2005年至2010年間於遊戲網站IGN任職，主要負責撰寫任天堂相關動態報導，本身更具備遊戲關卡設計能力，並且於2010年6月加入蘋果負責協助推廣遊戲內容，主要負責App Store遊戲內容應用發展，後續更負責Today內容的遊戲項目，以及從2018年開始擔任Apple Arcade創意總監，協助讓蘋果合作遊戲項目更具吸引力。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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