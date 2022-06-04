福特執行長曝新規劃 未來將全面藉線上管道銷售電動車

在由IBM舉辦的論壇活動上，福特執行長Jim Farley表示未來電動車銷售模式將會走向100%透過線上銷售，原本透過各地通路銷售模式，將會轉型成為交車與提供維護為主的據點。

依照Jim Farley的想像，未來電動車銷售模式將會與傳統油車截然不同，將不再仰賴各地通路宣傳銷售，而會直接透過網路行銷吸引顧客訂購，並且透過各地通路進行後續交車與維修服務。

由於減少需要停放車輛的展示區塊，以及車輛庫存停放需求，因此不僅會讓各地通路店租等成本大幅降低，更可讓未來新增通路門市設置更有彈性，甚至透過更小店面亦可提供車輛銷售服務。

而隨著相關成本精簡，加上未來電池造價持續降低，福特預期將能讓更多電動車價位變得更加親民化，估計將能降低至平均25000美元 (約新台幣75萬元)。

不過，將車輛銷售管道全數移到線上，其實也是相當明顯的改變，能否讓更多人接受，其實還有待觀察，畢竟就連Tesla都還是維持透過實體通路展示，並且提供試駕體驗，讓消費者實際了解車輛細節之後決定是否購車。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦