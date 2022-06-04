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AYANEO推新款Windows掌機AYANEO AIR 預告搭載這款APU機種

聯合新聞網／ 楊又肇

過去以AMD Ryzen處理器打造Windows掌機的中國深圳廠商AYANEO (亞諾)，近期宣布推出採用Ryzen 5000系列處理器的AYANEO AIR，並且推出入門款青春版、標準版與Pro版本，更預告將推出採用AMD代號「Mendocino」APU的AYANEO AIR Plus。

其中，AYANEO AIR青春版、標準版與Pro版將搭載Ryzen 5 5560U處理器，並且採用RDNA2顯示架構的6核心Radeon顯示設計，而Pro版本將額外推出搭載Ryzen 7 5825U處理器，以及同樣採用RDNA2顯示架構的8核心Radeon顯示設計，螢幕則均採用5.5吋、1080P解析度設計的AMOLED顯示面板。

規格差異方面，青春版僅搭載8GB記憶體與128GB儲存容量，標準版則提供16GB記憶體，以及256GB或512GB儲存容量，搭載Ryzen 5 5560U處理器的Pro版本則搭載16GB記憶體，以及512GB或1TB儲存容量，而搭載Ryzen 7 5825U處理器的Pro版本，將區分16GB或32GB記憶體，儲存容量則區分512GB、1TB或2TB。

至於電池規格部分，青春版與標準版都採用28Wh規格電池設計，而Pro版本則採用38Wh規格設計，而不同規格機種的熱設計功耗也有差異，大致介於8W-18W之間。

而操作介面部分，除了螢幕觸控之外，還包含類比搖桿、扳機、線性馬達，以及標準控制按鈕與雙陀螺儀設計，電源按鍵也整合指紋辨識。

建議售價方面，AYANEO AIR系列將從人民幣3399元起跳，預計會在今年夏季推出。

另外，AYANEO也說明AYANEO AIR與AYANEO AIR Pro將與B.Duck (黃色小鴨)品牌合作，推出客製化版本設計，同時也將推出搭載AMD代號「Mendocino」APU的AYANEO AIR Plus，建議售價則從人民幣1888元起跳，尚未確定上市資訊。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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