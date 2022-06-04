SEGA宣布新產品 推出迷你復刻機種Mega Drive Mini 2
SEGA稍早於直播節目中公佈，將在10月27日推出16位元遊戲主機Mega Drive 2迷你復刻機種，並且以Mega Drive Mini 2為稱。
Mega Drive Mini 2是以2019年9月推出的迷你復刻機種Mega Drive Mini更新版本，以縮小設計重現SEGA曾在1993年推出更輕巧的Mega Drive 2。
遊戲則收錄50款對應Mega Drive，以及對應Mega-CD的遊戲，控制器則採6組按鍵配置。
Mega Drive Mini 2預計在10月27日正式推出，未稅價格為9980日圓。
此外，SEGA也將同步推出對應Mega Drive Mini 2使用的裝飾用套件「Mega Drive Tower Mini 2」，亦即呈現當年擴充安裝的Mega-CD 2光碟機配件，並且包含《VR賽車》卡匣、《音速小子 CD》光碟等配件，未稅價格為4500日圓，而6組按鍵配置控制器「Fighting Pad 6B」未稅價格則是2500日圓。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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