蘋果可能在WWDC公布搜尋引擎服務 卻要等2023年才推出？

長期關注科技動態的Scobleizer網站創辦人Robert Scoble透露，蘋果除了預計在此次WWDC 2022揭曉虛擬視覺相關產品，更準備揭曉自有搜尋引擎服務，藉此擺脫仰賴Google搜尋引擎服務情況。

Oh, and a new search engine is coming too. Will Siri finally get "smart?" Hmmm. — Robert Scoble (@Scobleizer) 2022年5月28日

在2020年時，其實就曾傳出蘋果準備打造自有搜尋引擎，並且與Spotlight搜尋功能整合，藉此擺脫仰賴Google等業者合作關係。

除了在硬體持續擺脫仰賴外部業者，例如從2020年底開始將Mac機種處理器改為自行打造的Arm架構設計，不再使用Intel處理器，而在軟體服務部分也逐漸捨棄原本與Google合作項目，開始主打自有服務如Apple Maps、Mail等，因此市場認為蘋果最終也可能打造自有搜尋引擎服務，藉此擺脫仰賴Google搜尋引擎服務情況，同時也將使Siri數位助理服務更加「聰明」。

以目前蘋果與Google合作關係來看，Google每年會向蘋果提供80億美元到120億美元資金，甚至在2021年增加至150億美元，讓Google Search成為iPhone等蘋果產品預設使用搜尋引擎服務，除了讓Google搜尋引擎能獲得更大使用佔比，更可避免其他競爭對手如微軟Bing成為蘋果預設使用搜尋引擎服務。

而在接下來即將展開的WWDC 2022，蘋果或許真的有可能宣布推出自有搜尋引擎服務，但或許會需要更多時間準備，預期會需要等到2023年初才會正式進入上線運作，而屆時與Google的合作關係預期也會宣告結束。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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